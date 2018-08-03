中美貿易及匯損影響 亞德客-KY第二季獲利下滑16% H1每股賺9.01元

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590) 公佈第二季季報數字，因中美貿易摩擦導致部分客戶對需求出現觀望態度，加上因應需求狀況調整產能稼動率以降低存庫金額，亦影響存貨單位製造成本，第二季合併稅後淨利為 8.24 億元，年減 16%，EPS 為 4.36 元。累計上半年每股稅後盈餘為 9.01 元。亞德客第二季營收為 45.61 億元，年增 27%，但因中美貿易摩擦導致部分客戶對需求出現觀望態度，成長率低於市場預期，毛利率為 49.9%，營業利益為 13.98 億元，年增 16%，



營業利益率為 30.7%，較去年同期增加 9%；另因公司於本季度加速提升產能自動化比率，汰換舊機器設備產生資產處分損失約人民幣 2300 萬元及人民幣兌美元自 6 月份起大幅貶值，致公司認列約 4000 萬元人民幣之未實現兌換損失，單季稅前淨利為 11.3 億元，年減 13%；稅後淨利為 8.24 億元，每股盈餘為 4.36 元。



亞德客累計上半年營收為 81.71 億元，年增 27%，毛利率為 50%，營業利益為 24.2 億元，營業利益率為 29.6%，較去年同期增加 19%；稅前淨利為 22.29 億元，較去年同期增加 4%，稅後淨利 17.02 億元，較去年同期增加 6%，淨利率為 20.8%，每股稅後盈餘為 9.01 元。

