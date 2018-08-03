外資期現貨作多拉抬人氣 投信狂賣被動元件族群

隨著市場恐慌氣氛緩和，台股加權指數今 (3) 日收復 11000 點關卡，終場收在 11012.43 點，上漲 82.66 點，三大法人合計買超 19.15 億元，其中外資買超 16.34 億元，台指期增持 8109 口多單，未平倉口數達 5.78 萬口，成主要多頭動能，個股部分外資追捧電子、金融權值股，投信則持續大賣被動元件。

三大法人今日買盤回籠，外資轉買超 16.34 億元，自營商也買 3.59 億元，僅投信連 2 日賣超，今日賣超金額為 0.78 億元；一周以來三大法人共賣超 99.89 億元，終結連續 3 周買超的態勢。

從今日外資動向可觀察到，外資多追捧電子、金融權值股拉指數，投信則是續賣被動元件，成為此族群主要賣壓來源。

今日外資主要買超對象聚集在大型權值股，並出脫部分中小型股，買超前 10 大分別為面板雙雄友達和群創，均買超超過 1.4 萬張，其次依序為聯電 1.3 萬張，元大金 1.1 萬張，國泰金、中石化 5000 張左右，中信金、大成鋼超過 4000 張，亞泥和旺宏也有逾 3000 張。

反觀外資賣超最多者是華邦電高達 2.2 萬張，富邦 VIX 2 萬張，台泥和中壽均有超過 1 萬張，南亞科、新光金逾 5000 張，大同、京元電逾 4000 張，台光電和國喬也超過 3000 張。

而投信與外資不同調，今日買超第一反而是台泥達 3600 張，其次為聯電 3200 張，台積電、瑞昱和美律逾 1000 張，台光電、啟碁、長榮、大成鋼和良維均有 700 張以上。

而投信持續出脫被動元件相關個股，華新科遭賣近 3000 張，禾伸堂 1800 張，南亞科逾 1000 張，中美晶、環球晶、宏碁、信昌電、智邦、國巨和強茂均遭賣超過 400 張。

若時間拉長到一周來看，投信本周賣超前 3 名均為被動元件業者，奇力新遭出脫 1.3 萬張、華新科近 8000 張，禾伸堂也達 5700 張。

法人指出，外資拉抬權值股，搭配在期貨市場淨多單加碼 8109 口至 57828 口來看，加上新台雖持續偏弱未創新低價，可偏多看待外資操作。