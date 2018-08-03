希華毛利率挺升到19% 上半年純益年增77% EPS 0.81元

希華晶體 (2484-TW) 今 (3) 日公告第 2 季財報，在有利產品組合出貨發威下，單季毛利率挺升到 19.62%，上半年毛利率 19.21%，雙雙優於去年全年 16.71%，上半年稅後純益 1.29 億元，年增 77.7%，每股純益達 0.81 元。

希華晶體第 2 季營收 7.03 億元，毛利率 19.62%，季增 0.82 個百分點，年增 4.39 個百分點，稅後純益 8970 萬元，季增 1.27 倍，年增 52.91%，每股純益為 0.56 元；累計 1-6 月營收 13.88 億元，毛利率為 19.21%，年增 2.91 個百分點，稅後純益 1.29 億元，年增 77.7%，每股純益達 0.81 元。

希華南科石英晶棒長晶廠，目前訂單滿載供不應求，總經理曾榮孟指出，目前包括光學及石英元件對石英晶棒需求明顯增加，加上原供應的中國大陸廠及俄羅斯廠紛紛停爐及減產，希華確定將重啟在日本的長晶廠生產供貨，最快明年第 1 季日本長晶廠即有晶棒的產出貢獻營收。

希華第 2 季營收 7.03 億元，季增 2.63%，年減 18.79%，營收較去年同期衰退，主要是去年同期有代大陸石英元件廠採購設備並納入營收，造成比較基期偏高，若扣除這筆代採購設備營收，第 2 季營收較去年同期成長。

依照目前希華接單及下半年在高階的 TCXO 代工訂單來看，確定每月將增加約 1000 萬元營收，法人以此預估，今年希華每股純益將挑戰 2 元以上水準，較去年同期倍增。

希華目前完成在台高階產品產能擴充 20%，依照市場需求上揚情況來看，第 3 季接單表現可望優於第 2 季；資本支出方面，希華預計今年將為 2 億元。

希華透過大洋洲策略聯盟夥伴合作，已順利通過全球通訊基地台龍頭認證，預期第 2 季起將開始有高階 TCXO 產品出貨營收挹注，主要供應 5G 基地台建置。