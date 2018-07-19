國巨今起實施庫藏股 兩外資調高目標價 惟投信及自營商持續調節

國巨 (2327) 今(19)日起開始實施庫藏股，兩外資在新出爐的報告錦上添花調高目標價，其中一家亞系外資重申「買進」評等，目標價由 1550 元調高至 1650 元；另一家歐系外資則重申「買進」評等，目標價由 1455 元調高至 1545 元；而外資昨 (18) 日轉為買超，惟投信及自營商持續賣超。歐系外資表示，需求持續，調高目標價 6%，同時也調高今年至後年獲利預估，幅度分別為 30%、36.1% 及 35.9%，以反映較佳的平均售價及毛利率趨勢；重申「買進」評等，目標價由 1455 元調高至 1545 元。



至於亞系外資在最新出爐的報告中表示，看好營收持續強勁，購併題材平順，預估國巨第三季營收季增 37%，毛利率將由第二季 68% 成長至 70%，決定調高今年至後年獲利預估，幅度分別為 23%、6% 及 1% ，重申「買進」評等，目標價由 1550 元調高至 1650 元。