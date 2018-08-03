近3年無人承認繼承遺產 逾13.2億元收歸國庫

根據財政部統計，近 3 年國產署和所屬分署擔任遺產管理人，其中清理代管遺產收歸國有的遺產總值高達 13 億 2488 萬元，國庫收入豐碩；另統計至截今 (2018) 年 6 月代管遺產案件高達 1879 件，為了減少新增代管的遺產件數，財政部國產署表示，將檢討修正代管遺產相關法令，建立標準化作業準則。

國產署表示，依據民法無人承認繼承遺產相關規定，繼承人全部拋棄繼承或繼承人有無不明者，利害關係人或檢察官可以聲請法院選任遺產管理人。

而無人承認繼承遺產，經清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘則歸屬國庫，但為了維護債權人的利益，或使訴訟程序進行順遂，法院多指定國產署或所屬分署為遺產管理人。

國產署表示，擔任遺產管理人面臨「被繼承人遺債大於遺產，多涉有訴訟爭執」、「被繼承人之債權債務法律關係複雜，清理困難」及「承辦人力不足」等問題，導致案件新增件數高於辦結件數。

因此，為了提高結案數，國產署將檢討修正代管遺產相關法令，建立標準化作業準則，協調法院儘量選任律師、會計師等專業人士為遺產管理人，減少新增代管遺產件數，強化案件內部管控機制、委任律師辦理訴訟案件，以減輕人力負擔。

根據統計，國產署為了加速清理代管遺產未結案件，2015 至 2017 年訂定清理計畫，清理代管遺產收歸國有的遺產總值高達 13 億 2488 萬元，其中土地 782 筆、房屋 49 棟，現金 4 億 4195 萬餘元。