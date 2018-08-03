美歐貿易衝突降溫有利油價 俄羅斯股票蓄勢待發

根據 MarketWatch 分析報導，美國政府高層表示將立即與歐盟展開協商，期望能就農產品與能源產品，達成貿易協定，立刻進行實際銷售，以賣出更多黃豆，牛肉與液化天然氣至歐洲國家。而鉅亨基金交易平台認為，美歐貿易戰若有解，雙方重新啟動談判，則有利於國際貿易，並有機會推升石油價格，帶動俄羅斯市場表現。



鉅亨基金交易平台指出，在歐盟委員會主席容克出訪美國期間，歐盟與美國達成避免貿易戰的共識，雙方可望就減少關稅及貿易壁壘展開更多合作。不只美歐間貿易戰風險降低，根據彭博社報導，美國與中國也正嘗試重啟雙方高層談判，以避免貿易衝突升溫。此外，美國與墨西哥對於北美自由貿易協議的談判也傳出好消息，先前對於全球爆發貿易戰的擔憂似乎過度，未來全球經濟成長可能優於投資人的悲觀預期，貿易風險降低、貿易指標轉佳有利於對原油的需求。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪指出，目前俄羅斯股市本益比為 7.4 倍，與過去 10 年平均持平，預估未來一年每股盈餘年增率為 16.9%，股市基本面無虞。加上改善的財政赤字與更優異的經常帳盈餘，未來匯率貶值風險較低。俄羅斯是偏好新興市場單一國家基金投資人的首選，投資人可視自身風險承受度將俄羅斯基金納入投資組合中。

鉅亨基金交易平台進一步指出，一般而言，新興市場最擔心的就是資本外流，而同時遭遇財政赤字（財政收入低於財政支出，政府債務增加）及經常帳赤字（商品及勞務進口金額大於出口金額，淨國外財富減少）的國家，最容易因為資本外流而引起匯率貶值。

而油價大漲不只推高俄羅斯政府財政收入，原油出口金額也跟隨增加（從去年 5 月的 385 億美元升高至今年 5 月的 498 億美元），俄羅斯今年可望擺脫過往的財政赤字，並迎來財政盈餘及經常帳盈餘，表現優於其他金磚國家，未來資金流入並同步推升俄羅斯匯率與股市的機率高。

目前俄羅斯股市，以原油相關類股的比重最高約達六成以上，故一旦歐美或美中貿易風險下降，貿易市場轉佳更有利於油價持續回溫，看好俄羅斯市場中長期表現，建議投資人可利用定期定額或單筆方式持續布局，掌握俄羅斯市場表現機會。

