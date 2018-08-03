【安聯投信】權值股、科技股給力 台股收復11000點

3 日台股擺脫前一日受美中貿易雜音波動的情緒，在美科技指標股正面消息、財報效應延續，權值股持續表態下，開高走高，終場以上漲 82.66 點，收在 11012.43 點，成交值近 1375 億元，仍守穩在 11000 點關卡。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，廖哲宏表示，美中貿易情勢變化，再度打亂股市步調，盤面上部分短線漲多的族群成為調節重心。不過，受惠於美科技指標等利多消息支撐，加上被動元件等板塊盤中跌勢暫歇，權值股也有一定表現，對於穩定市場信心有一定的幫助。

廖哲宏表示，來長一點時間來看，觀察近期盤勢，主要還是著眼於財報表現和產業展望變化，評價面和部分漲價題材能否延續，也成為資金移轉、類股輪動快速的另一考量因素。

廖哲宏表示，近日被動元件板塊波動較大，主要是短線上，因累積較大漲幅，籌碼相對凌亂，受資金面影響程度大過基本面，加上短線獲利了結賣壓，以至於波動相對較大。不過回到基本面，從 6 月營收以及陸續公布的 7 月營收表現來看，整體科技產業的成長動能仍在，亦未出現反轉訊號。

廖哲宏表示，日前台股雖出現較大波動，但在籌碼面，近期外資表現相對正向。根據證交所統計，7 月外資買超轉正、達 81.75 億元，8 月 2 日外資賣超金額不大、顯然未受盤勢波動太大影響，3 日又轉為買超 16.34 億元。

在技術面，廖哲宏表示，台股於 8 月 2 日出現一長黑 k 棒且吃掉近九天的漲幅，跌破五日線來到季線附近，由於量能未明顯放大下，可觀察幾日是否能守住季線，也剛好為自 6 月底以來頭肩底型態的頸線附近，在拉回回測頸線守住者，或有機會挑戰前高。

回到基本面，廖哲宏表示，從 6 月營收以及陸續公布的 7 月營收表現來看，整體科技產業的成長動能仍在，亦未出現反轉訊號。另外近期陸續公布的產業展望，也多有小幅到中等程度的上修，顯示相關產業展望正向。

另一焦點則是 iPhone X 持續發功，加上軟硬體也締造銷售佳績，整體帶動蘋果交出優於市場預期的亮麗財報。根據資料顯示，帶動蘋果營收的主要產品為 iPhone，另外包含 App Store、iCloud、Apple Music 等軟體服務，以及 Apple Watch、AirPods 等硬體產品，都是主要貢獻來源，亦持續成為支撐蘋概股及相關零組件族群的表現。

展望後市，廖哲宏表示，iPhone 產業即將進入旺季，雲端伺服器仍然維持成長態勢。相關供需吃緊的產業態勢並無太大改變，第三季電子旺季效應，讓供需不易改變，八吋晶圓代工、MOSFET，以及被動元件與二極體持續醞釀漲價，惟我們認為目前第三季的漲價趨勢市場已經逐漸反映在股價，未來供需吃緊概念股的關鍵將是進入淡季時，供需是否會反轉需要持續觀察。

至於在後續觀察上，廖哲宏表示，建議可把握以下三大面向追蹤觀察，做為日後投資上的判斷。一、科技業基本面仍在成長，迄今尚未出現反轉訊號，供需吃緊狀況仍在。二、美中貿易風波延續，短線上沒有定論，究竟是手段、還是目的，尚難定論；又該事件性質與選舉等政治事件不同，拉長來看，對基本面的影響程度確實可能愈趨嚴峻，也需要觀察；三、短線上的波動雖然難料，但中長期趨勢仍可以掌握，市場波動後還是會逐漸回歸基本面，所以焦點應放在具成長利基和長線趨勢的族群和板塊。

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