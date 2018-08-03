台股盤中－蘋概三王領軍 對決被動元件又跳水 萬一關卡多空拉鋸

蘋果 (APPLE) 成為美國史上第一家市值突破 1 兆美元的上市公司，台股今 (3) 日蘋概股發光，三王大立光、台積電及鴻海一甩昨日陰霾，在買盤追價積極下領軍衝高，加上國泰金、富邦金等金融保險族群力挺多方，指數緩步上攻，不過，被動元件族群開高走低，且國巨、華新科又見殺機，使得多空拉鋸於「萬一」關卡。

蘋果公司為首家市值突破 1 兆美元的美國上市公司，激勵今天蘋果概念股走勢，其中大立光最高站上 5100 元之上，漲幅超過 2%，並站回月線。台積電也走漲超過 1%，收復 5 日線。鴻海也攻克月線，上挑 5 日線。

在蘋果三王領軍之下，權值股普遍紅通通，如：聯發科、台達電、華碩、宏碁等都走揚。面板雙虎友達、群創也在旺季效應加溫下暫時站在多方

另外，被動元件龍頭股國巨營收連 5 月創新高，今天早盤一度上演跌深反彈，不過盤中賣壓再度急摜，國巨又翻黑跌破 700 元，跌逾 4%，一個月下來國巨跌幅已超過 35%；而華新科也是紅翻黑，且盤中直殺跌停，連兩天亮出綠燈，也拖累被動元件族群再現殺機，包括奇力新、大毅、禾伸堂、蜜望實都有 3-5% 不等的跌勢。

而美國 9 月進行今年來第 3 度升息的機率高，法人預期，壽險股再投資報酬率可望提升，加上銀行業外幣利差擴大，對金融股將是明顯利多，元大金、兆豐金、國泰金、富邦金、中信金等都表現不俗。

整體來說，台股今天在「萬一」關卡震盪，雖然現階段日 KD 指標處於高檔超賣區，但是上檔面臨 6 月上旬高點型態壓力區，導致盤堅力道減弱，短線還是要觀察主流股被動元件股何時止跌，由於短線持續有拉回壓力，操作上勿燥進，宜待拉回再留意區間操作買點。