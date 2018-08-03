資訊、車用及工業新品加持 貿聯-KY下半年獲利有望逐季成長

貿聯 - KY(3665) 隨下半年進入出貨旺季，再加上原物料漲勢趨緩，法人預估，在 Docking station、電動車及工業用產品等新產品出貨下，產品組合轉佳，且原物料影響降低，貿聯 - KY 獲利將逐季成長，而第二季受惠台幣貶值，預期在毛利率轉好，且費用控管得宜下，獲利則有望成長逾兩成。 貿聯 - KY 近年在 Docking Station 出貨成長強勁，佔 IT 營收比例由去年的五成提升至六成。法人表示，下半年在 Docking Station 新產品將針對消費性市場推出兩款新品，預估今年整體成長逾 20%；此外，下半年受惠於 PC、NB 開始導入 Type-C 及美系客戶推出新款筆電，Dongle 需求也將有雙位數成長。



貿聯 - KY 於去年 5 月併入 LEONI 旗下電器線束事業部，而在高端家電品牌成長帶動下，今年家電營收成長有望逾四成，惟法人也提到，因家電市場正處於轉換至智慧家電過渡期，短期內在沒有擴增新客戶下，預計明後年家電營收將為小幅成長，然長期而言，可望藉此切入東歐市場，並打入一線客戶，成為長期動能。



而在工業產品部分，法人指出，受惠於半導體設備市場需求強勁，貿聯 - KY 已取得半導體設備大廠的 CABLE 訂單，再加上 DRAM 及 NAND FLASH 產品需求強勁，成長動能充足，預計今年工業營收成長有望上看兩成。