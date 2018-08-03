旺季到 群聯業績展望佳 SSD滲透率提升 明年前景更看俏

NAND 控制晶片大廠群聯 (8299) 在美系外資調升評等後，股價持續強彈，而就基本面表現部分，受惠於產業旺季到來，群聯第三季業績與獲利可望有顯著起色，今年依舊會大賺超過二個股本，至於明年因 SSD 在 NB 端滲透率再度拉升，群聯獲利有望恢復成長力道。因良率提升，NAND 晶片供給明顯拉升，雖然此舉導致 NAND 晶片售價下跌，但也成功刺激了 SSD 的銷售量，有市調單位預期，今年第三季與第四季 NAND 晶片報價將下跌一成，但此舉可望大大拉升 SSD 在 NB 端的滲透率，對銷售 NAND 控制晶片的群聯來說，其實是一大利多。



至於群聯本身，受惠於旺季到來，加上 SSD 需求強勁，今年第三季營收與獲利將有顯著彈升的力道，而法人圈均預期，群聯今年依舊可以大賺二個以上的股本。而考量群聯明年營運將可重拾成長力道，為此，外資券商將群聯評等一口氣從「減碼」調高至「加碼」，目標價也由 299 元調高至 309 元。