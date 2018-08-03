〈新i鳳有消息〉果迷哭哭！新款iPhone傳不會隨附Lightning耳機轉接器

近期一名分析師在給投資者一份報告中表示，據蘋果供應商 Cirrus Logic (CRUS-US) 財報前瞻內容研判，幾乎確定蘋果 (AAPL-US) 不會在新款 iPhone 型號隨附 Lightning 對 3.5 公釐耳機插孔轉接器。

Cowen 分析師 Matthew D. Ramsay 在給投資者的一份報告中表示，根據 Cirrus 財報內容，幾乎都證實蘋果不會在其新的 iPhone 型號中搭售 Lightning 耳機轉接器。Ramsay 補充道，但傳統手機型號仍會隨附 Lightning 耳機轉接器。

Barclays 分析師 Blayne Curtis 先前也做出了類似的預測。該報告顯示，Cirrus 沒有更新其 2019 財報前瞻，但該公司證實了轉接器業務損失，驗證我們的推測。

蘋果自 2016 年從 iPhone 7 取消了 3.5mm 耳機插孔後，為協助用戶輕鬆過渡，蘋果推出 Lightning 耳機轉接器，讓用戶不但可以使用 Lightning 耳機，也可以使用傳統耳機。

隨附的 Lightning 對 3.5 公釐耳機插孔轉接器，內建的 DAC 晶片多半由 Cirrus Logic 提供製造，占該公司營收約 70%。

蘋果新型手機隨附 DAC 耳機轉換器的做法，預計將於今年秋季宣告結束。