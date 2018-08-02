台塑前副總收回扣案外案 盟立、聚碩疑遭掏空 檢調進行搜索

台北地檢署偵辦台塑總管理處前副李孫儒收取廠商回扣案，意外發現案外案，檢調發現，目前被收押禁見的艾博斯科技負責人蔡百鍾，另外涉嫌與上市公司盟立 (2464-TW) 以及聚碩 (6112-TW) 涉嫌進行假交易、金額近億元，二家公司資產疑似遭到掏空

檢調今 (2) 日兵分多路搜索盟立、聚碩等公司，盟立、聚碩晚間發出公告，皆表示公司已提供相關資料，協助檢調釐清，檢調調查與公司財務、業務無重大影響。

聚碩表示，公司基於誠信與資訊公開原則，依規定於公開資訊觀測站說明，過程中也全力配合調查，並提供一切資料；聚碩強調，檢調針對調查案件，為釐清個案交易往來情形，因此對原廠、上下游合作夥伴、企業客戶等進行調查，公司有責任與業務配合協助說明，此舉對公司營運、財務並不受到任何影響。

台北地檢署偵辦發現，李孫儒被控 2014-2015 年之間，涉嫌利用職務之便，勾結包商對口人員，涉嫌替承包商艾博思負責人蔡百鍾量身打造規格綁標，不法獲利逾千萬元。

不過檢調調查發現竟有案外案，蔡百鍾又涉嫌與盟立、聚碩等公司進行假交易，艾博斯開立不實發票給盟立、聚碩二家公司，金額近億元，盟立與聚碩共有 5700 萬元資金遭到匯出，公司疑似遭到掏空，全案朝違反證交法方向偵辦。