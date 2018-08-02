華安醫學新藥年底二期解盲 8/8登興櫃

華安醫學 (6657-TE) 今 (2) 日舉辦興櫃前業績說明會，總經理陳翰民指出，旗下開發的小分子新藥 ENERGI，可幫助身體增加細胞內 ATP ，提高修復能力，新藥適應症如糖尿病足潰瘍及女性異常落髮，目前正進行二期臨床實驗，對年底解盲結果深具信心，預計 8/8 登興櫃。

華安由董事長邱壬乙及主要專利發明人、現任總經理陳翰民共同創立，開發小分子 AMPK 活化劑 (ENERGI)，可應用糖尿病足潰瘍及女性異常落髮等適應症，在台灣已進入二期臨床實驗，預計年底解盲。

華安對旗下新藥二期臨床實驗解盲深具信心，未來三期臨床實驗考慮在美國或是歐盟等其他國家進行，不過需要資金約 5 至 6 億元，對目前尚無法人注資的華安醫藥而言，是非常大的投資。

陳翰民指出，根據資料統計，糖尿病患者 2015 年約有 4.5 億人口，15 至 20% 患者可能得到糖尿病足潰瘍，其中 1/3 將面臨截肢，截肢後的病患死亡率高達 7 成，比癌症死亡率還要高。

陳翰民表示，傷口癒合是皮膚自行修復的過程，華安研發的 ENERGI 新藥，將增加細胞內的 ATP (三磷酸腺苷) 數量，幫助身體提高修復能力。根據 2017 年美國肯德基州的大學動物實驗，使用類似方式，糖尿病足傷口癒合天數可以縮短一半，不過目前僅限動物實驗。

華安預估，適用糖尿病足新藥上市後，到 2033 年前每年分潤貢獻營收約 1.56 億美元，而應用在女性異常落髮上的新藥噴霧，預計每年為 70 萬美元，年營業額將超過 30 億元。

華安預計 8/8 登興櫃，預計在年底解盲後開始規劃授權，若解盲成功，第一筆授權金有機會在 2019 上半年入帳，華安醫藥計畫同步申請經濟部工業局核可，將透過創新管道快速上市。

華安 2017 年營收為 519 萬元，年減 13.4%，實驗服務分析收入占營收 51.4%，試劑銷售收入約為 48.6%，由於新藥開發費用高昂，2017 年稅後虧損 7057 萬元，每股純益 -2.26 元。