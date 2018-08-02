國銀對大陸曝險升至1.82兆元創新高 金管會不擔心

金管會今 (2) 日公布，截至第 2 季底，國銀對大陸曝險總額回升至約新台幣 1.82 兆元，比第 1 季增加 925 億元，占淨值比重也略增至 54%，創新高。不過，金管會表示，國銀對中國大陸曝險仍在風險可控範圍。

金管會統計，截至今年第 2 季底，37 家本國銀行對大陸曝險總額為 1 兆 8193 億元，比第 1 季增加 925 億元，同時，整體國銀淨值也從第 1 季底的 3 兆 2492 億元，第 2 季底增至 3 兆 3607 億元。

金管會表示，國銀對陸曝險增加是因為企業融資需求增加，帶動銀行授信業務的增長。

在業務增長的帶動下，今年以來國銀大陸分行獲利也明顯增長，據金管會統計，國銀大陸分行今年上半年稅前獲利 27.7 億元，較去年同期的 15.6 億元，增加 12.1 億元，年增率達 77.8%。

另外，截至今年第 2 季底，國銀對陸曝險占淨值的比重，則由第 1 季的 53% 略增至 54%，創下金管會從 2013 年第 3 季開始公布國銀對中國曝險金額的新高，不過，金管會表示，整體國銀對陸曝險佔淨值比重 54%，與「國銀對陸曝險金額不得超過淨值 1 倍」的上限仍有距離，風險仍在可控範圍。

今年第 2 季底，銀行對陸曝險占淨值比重超過 70% 的銀行分別有：台北富邦銀行的 81%、中國信託銀行的 77%、國泰世華銀行的 74%、永豐銀行的 72%、兆豐銀行的 71%，其中，北富銀已經連兩季都維持在 81% 高點。