金檢期間刪除資料等三大缺失 富邦人壽遭重罰1260萬元

金管會今 (2) 日表示，在去 (2016) 年對富邦金 (2881-TW) 進行風險管理專案檢查時，竟然刪除電子郵件，涉有隱匿毀損相關業務資料等三大缺失，因此對富邦人壽重罰 1260 萬元，且糾正並限制一年內不得新增委託國外代操投資業務部位。

金管會表示，經查富邦人壽辦理委託代操海外股票有違反保險相關法令規定，但是，於檢查期間發現與檢查事項相關的電子郵件遭刪除，涉嫌隱匿毀損資料。另外，辦理委託外部機構代操海外股票的遴選、審議及增加金額的作業程序核欠審慎確實，顯示公司法令遵循機制及內部控制制度未能有效發揮。

因此，依法限制富邦人壽一年內不得新增委託國外任操投資業務部位，且該委外代操業務須經金管會認可完成改善後，才能恢復辦理。

金管會表示，依保險法第 148 條規定，主管機關派人檢查業務、財務，保險公司不得隱匿或銷毀資料，若違反這項規定，可核處 180 萬元到 900 萬元罰鍰，因該公司無法查明銷毀原因，所以開罰最高 900 萬元罰鍰。

此外，富邦人壽在總務類與不動產營繕工程類採購時，經查該公司的遴選及議價程序有缺失，金管會表示，富邦人壽在 2014 年辦理一項 6000 多萬元的土地新建工程委託廠商擔任專案管理顧問案，有未彌封的原始報價及議價底價寄送給承辦人員，作業方式不利確保價格隱密性，而且卻在調高預算後沒有重新邀標，就直接給關係企業「富邦建設」得標。

除此之外，與廠商簽訂「無線網路服務租賃合約書」案，在邀請廠商參標、遴選及簽報過程等，也未依內部作業程序辦理，此案獲選的廠商也是關係企業「台灣固網」。

金管會表示，上述總務類與不動產營繕工程類採購的缺失，依法處 360 萬元罰鍰。

而在不動產投資及有價證券投資部分，金管會表示，富邦人壽在辦理 (1) 有價證券投資前評估及投資後管理停損執行作業；(2) 營繕工程承包商審核作業；(3) 委託外部機構代操海外債券案的遴選作業；(4) 不動產買賣簽約款票據申請、簽發及領取作業，上述相關作業控管機制都有欠妥適或欠完整，因此處以糾正處分。