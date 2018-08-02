上半年全球智慧手機面板出貨年減1.7% 友達排名第四

受全球整機市場銷量不振影響，智慧手機面板出貨也出現同比下滑情況，根據群智諮詢 (Sigmaintell) 資料，今年上半年全球智慧手機面板出貨 9.3 億片，年減 1.7%；三星顯示 (SDC)、京東方上半年市占分居冠亞軍，友達 (2409-TW) 與 JDI 並列第四名，群創 (3481-TW) 則是並列第六名。

群智諮詢指出，雖然智慧手機顯示市場出現全面屏和異形屏等創新趨勢，但受整體需求偏弱影響，智慧手機面板仍出現小幅下滑，不過，在不同規格產品上則表現出明顯差異。

群智諮詢說，a-Si LCD(含 Oxide LCD) 面板出貨份額從去年上半年的 50% 下降到今年的 42%，出貨量減少到 3.9 億片，隨著顯示產品規格的提高，a-Si LCD 產品的市場份額逐漸被 LTPS LCD 及 AMOLED 所擠佔。

LTPS LCD 面板在市場走弱的大環境中表現亮眼，根據群智諮詢資料，今年上半年 LTPS LCD 智慧手機面板出貨 3.4 億片，年增 23.7%；incell 觸控，全面屏及異形屏等趨勢增加智慧手機市場對高規格顯示產品的需求；LTPS LCD 充足的產能在保障面板產品供應的前提下也壓低產品價格，進一步提高產品競爭力。

群智諮詢統計，智慧手機顯示產品中，LTPS LCD 的市場份額已經去年上半年 29% 提高到今年上半年的 36%，增速十分顯著；另外，上半年 AMOLED 面板出貨量略有減少，年減 2.6%，出貨數量減少到 2 億片，不過，由於 AMOLED 市場份額比較穩定，仍占智慧手機顯示產品 21% 的市場份額。

群智諮詢指出，對面板廠來說，由於主要產品及客戶的不同，各自在面板市場的表現出現較大差別，總體來看，LTPS LCD 及 AMOLED 產品占優且與中國手機廠商保持較好合作關係的面板廠，今年上半年都取得不錯的成績。

三星顯示上半年在智慧手機面板市場的出貨量較去年同期略有下降，年減 6.6%；下半年隨著新款 iPhone 發表，三星 AMOLED 出貨將在第 3 季迎來高峰，預估全年出貨量將超過 4 億片；與中國品牌廠商的深度合作也將把三星顯示的業績推上一個新的台階。

京東方上半年智慧手機面板出貨 1.6 億片，跟去年同期基本持平；京東方憑藉在 LCD 領域的超強實力，佔據全球智慧手機面板出貨第二，和 LCD 面板出貨第一的位置；智慧手機顯示產品市場占有率 17%，LTPS LCD 面板出貨年增 62.1%。

天馬上半年表現亮眼，全球智慧手機面板出貨市占率 11%，排名全球第三名，尤其是 LTPS LCD 產品，已經連續多個季度超過 JDI 排名全球 LTPS LCD 出貨第一；天馬廈門兩條 LTPS LCD 產線基本處於滿產狀態，合理的客戶結構使其出貨連續性得到保障；上半年智慧手機面板出貨年增 33.4%，LTPS LCD 面板出貨年增高達 98.7%，近乎翻倍增長。

對 iPhone 產品的過度依賴使得 JDI 受 Apple 採購策略的影響比較嚴重，上半年 iPhone 訂單增加使 JDI 維持智慧手機面板市場市占率 7%，下半年 6.1 寸 LCD 款 iPhone 的發布將衝高 JDI 出貨業績；群智諮詢認為，從長期來看，中國品牌項目逐漸喪失將不斷侵蝕 JDI 的客戶基礎。

友達昆山 LTPS LCD 產線近幾個月一直處於滿負荷運轉的狀態，群智諮詢指出，成熟的產品技術和積極的價格策略，取得多個重點客戶專案，跟去年同期相比，智慧手機面板和 LTPS LCD 面板出貨數量分別增長 46.4% 和 122.9%，LTPS LCD 產品對業績的貢獻明顯。

群智諮詢認為，跟天馬的情況類似，友達未來可釋放的 LTPS LCD 產能空間有限，出貨量恐很難再繼續爬升。

富士康旗下 3 家面板廠的產品定位比較清晰，群創主攻 a-Si LCD 市場，面向中低端整機產品；深超憑藉台灣 LTPS LCD 產線的產能及與小米的深度合作，主要面向中低端整機市場；具有優良技術和品質的夏普主要面對包括 Apple 在內的中高端產品市場。

從整體上來看，富士康系 3 家面板廠的出貨總量在智慧手機顯示面板出貨中可以排名第三；但 3 家分散的經營策略較難發揮互補優勢；群智諮詢指出，未來 3 家面板廠的合作還有持續深化的空間，尤其是群創和深超，未來還將有進一步融合的可能性。

群智諮詢統計，上半年全球智慧手機面板出貨市占排名前五大依序是三星顯示 (20%)、京東方 (17%)、天馬 (11%)、JDI(7%)、友達 (7%)，群創市占為 6% 與 CTC、HSD 同居第六名。