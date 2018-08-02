衝刺OTT 電信業搶搭韓國神片在台上映便車

電信三雄積極搶進 OTT，搭上韓國強片《與神同行 2》在台上映便車，台灣大 (3045-TW) 今 (2) 日宣布 為官方唯一電信贊助商，旗下 myVideo 取得 OTT 影音平台獨家授權，將全程直播紅毯見面會與電影記者會；遠傳 (4904-TW) 旗下 friDay 影音則是祭出送 / 抽限量免費電影票活動，兩家業者透過韓片風潮全力衝刺業績。

台灣大旗下旗下 OTT 影音串流服務平台 myVideo 註冊會員數突破 400 萬，付費用戶數逾 200 萬戶，年增 1.5 倍，奪下台灣冠軍寶座，如果加上 100 萬凱擘盒子的用戶，合計用戶數逾 500 萬的客戶群。

台灣大指出，今年上半年 myVideo 影片觀看次數突破 4000 萬次，年增逾 2 倍；觀影總時數突破 1400 萬小時，年增逾 2.5 倍，為了進一步衝刺用戶數，7 月開始推出免費模式。

被視為今夏最強韓片神作續集電影與神同行最終審判預計 8/8 起全台首映，鎖定韓片吸客熱潮，台灣大也大動作衝刺 OTT 用戶，台灣大指出，myVideo 拿到 OTT 影音平台獨家授權，將全程直播 8/5 的紅毯見面會與 8/6 電影記者會，另外，用戶只要在 8/3(週五) 中午 12 點前，上台灣大臉書粉絲團完成指定任務，就有機會獲得 8/7 特映場雙人電影票。

台灣大指出，與神同行最終審判在台上映訊息正式釋出後，就掀起影迷瘋狂討論，日前透過台灣大官方 LINE 舉辦 ON AIR 特映會贈票活動，更湧入逾 7 萬人次， myVideo 發現，不少影迷在續集上映前先上 OTT 影音平台「溫習」前作劇情，帶動 myVideo 近一週與神同行觀看次數較前週大幅成長 7 成。

遠傳指出，在韓流持續發燒，friDay 影音取得今年上半年在台灣院線上映的 36 部韓國電影中 27 部的授權，今年韓國電影市場上映數量年增 1 倍，顯示國人對韓國電影的需求逐漸增加；friDay 影音抓住市場動向，帶動用戶成長，今年上半年 friDay 影音觀影人次已突破 110 萬，年增 2 成，觀影分鐘數也大幅成長。

遠傳表示，去年與神同行在台上映 1 個多月創下破 4 億元票房，登上韓片在台票房冠軍，也是 friDay 影音上半年熱播電影排行榜第一名，續集與神同行: 最終審判即將在台上映，特別推出贈送及抽電影票活動，目標要進一步衝刺用戶數成長。