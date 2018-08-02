譜瑞-KY Q2獲利年減近二成 估Q3營收季增7%到18%

時序控制晶片大廠譜瑞 - KY(4966) 公布第二季成績單，單季每股淨利 4.8 元，年減 19.33%；展望第三季，拜面板與智慧手表端出貨暢旺，營收將季增 7% 至 18%，毛利率將則估計為 40% 至 43%。譜瑞 - KY 今日舉行線上法說會，回顧第二季營運，董事長趙捷坦言，受到中國大陸面板客戶庫存調節衝擊，單季合併營收為 7567 萬美元，季減 6.18%，第二季稅後獲利 1232 萬美元，季減 10.77%，單季每股淨利 0.16 美元，換算約 4.8 元新台幣。



展望第三季，趙捷提到，面板驅動 IC 需求將會回升，另外智慧手表接單與出貨也甚為強勁，在兩大利多加持下，預估第三季合併營收可以達到 8100 萬至 8900 萬美元，將季增 7% 至 18%，毛利率將約 40% 至 43%，單季合併營業費用為 1875 到 1975 萬美元。此外，公司也補充提到，公司已經積極向中國大陸和台灣的面板廠推廣自家整合驅動與觸控功能的 TDDI 晶片，預估今年第四季將開始帶入業績貢獻。