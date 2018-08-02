認列地產＋轉投資獲利挹注 華新上半年獲利倍增 每股賺2.29元

華新 (1605) 下午舉行線上法說會，公佈第二季季報數字，第二季稅後淨利 38.58 億元，每股盈餘 1.12 元，其中商貿地產單季認列新台幣 14 億元，轉投資華新科 (2492) 認列 8 億元，華邦電 (2344) 則認列 4.79 億元；累計上半年每股盈餘 2.29 元，已超越去年全年獲利。展望下半年，總經理鄭慧明指出，線纜回到穩定狀態，不鏽鋼因大陸原料影響會較上半年略減，但影響數不大。鄭慧明指出，市場景氣溫和復甦，製造部門獲利穩定，加上認列地產商貿及認列華新科獲利增加，使得第二季營收為 512.36 億元，營業利益為 54.97 億元，稅後淨利 38.58 億元，季增 97%，每股盈餘 1.12 元。其中商貿地產單季認列新台幣 14 億元，其中繳稅約 2.33 億人民幣；轉投資華新科認列 8 億元，華邦電則認列 4.79 億元。



華新累計上半年營收為 1020.1 億元，年增 35.04%，主要來自銅價及鎳價上漲；營業利益為 97.36 億元，稅後淨利為 76.3 億元，每股盈餘 2.29 元，較去年同期 0.45 元大幅成長。



電線電纜部門，鄭慧明指出，因季節影響，上半年銷售及獲利略高，其中電力線纜隨房地產及建廠訂單增加，較好利潤的外銷訂單第二季出貨，使得業績明顯增加，預期下半年線纜獲利回到往年穩定水準，而銅線材銷量及獲利與往年相當。



不鏽鋼部門，大陸上半年加強環保取締，使得華新大陸不鏽鋼產品價量俱揚，獲利增加，此外，大陸地區原物料價格低於國際原料價格，影響台灣地區不鏽鋼產品獲利，上半年整體不鏽鋼比去年同期好，鄭慧明指出，預期下半年會比上半年略減，不過對公司全年業績影響不大。



鄭慧明說，未來大陸將提升銷售並優化產品組合，台灣部分，粗壓機已順利上線，預估第四季效益會明顯顯現，鋼捲準備線已於 5 月試車，由於粗壓機及鋼捲準備線第四季可達到穩定狀態，盼明年能將原料不利因素克服。



商貿地產部分，南京華新城 D 地塊住宅產品已於 2017 年建設完成，今年上半年銷售 2.27 萬平方米，認列 3.09 億人民幣，代售部分還有 3.12 萬平方米，預期將陸續銷售認列。至於南京華新城 AB 地塊辦公樓則採取分期開發，已銷售 10 萬平方米，今年 1 月認列獲利 5.6 億人民幣，還有 12 萬平方米預計 2020 年第一季完工。南京華新城商場「華采天地」部分，預計 2019 年第二季開業。



針對中美貿易戰部分，鄭慧明指出，目前對公司影響不大，主要是這是持續發生，最後結果目前尚未清楚。由於不鏽鋼屬於原料，原料經過加工涵蓋產業相當廣泛，最終影響還不知道，公司初步了解，美國將進口原料取代仍需要時間，在尚未取代前影響相當有限。

