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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧08月02日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24046      5027   478.34  
00699R 舅j美債7-10反1        4691      1214   386.41  
0059   富邦金融             15092      4973   303.48  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
0058   富邦發達              7429      4196   177.05  
00733  富邦臺灣中小         20897     12966   161.17  
0051   元大中型100          11359      9000   126.21  
0055   元大MSCI金融         34002     37154    91.52  
0054   元大台商50            9974     11124    89.66  
00728  第一金工業30         13351     15423    86.57  
00704L x新MSCI台灣正2        4359      5378    81.05  
00663L 禤齠O灣加權正2        3480      4309    80.76  
00642U 元大S&P石油          40858     53321    76.63  
0053   元大電子              4307      5988    71.93  
00702  泰標普低波高息        9039     12688    71.24  
00707R 元大S&P日圓反1        3352      4855    69.04  
00714  益道瓊美國地產        3636      5567    65.31  
00705R x新MSCI台灣反1        4052      6315    64.16  
00729R 臚@金工業30反1        3536      5598    63.17  
00689R 禤?0年美債反1         3191      5389    59.21  
00735  國泰臺韓科技          6115     10789    56.68  
0052   富邦科技              3599      6500    55.37  
0061   元大寶滬深          181596    407116    44.61  
00657  國泰日經225           2139      4864    43.98  
00691R 兆豐藍籌30反1         2895      6606    43.82  
006207 FH滬深               52984    138892    38.15  
00713  大台灣高息低波       35786     96512    37.08  
008201 BP上證50               986      2749    35.87  
00634R 富邦上証反1          18653     52256    35.70  
00692  富邦公司治理         42265    123780    34.15
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