◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧08月02日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24046 5027 478.34 00699R 舅j美債7-10反1 4691 1214 386.41 0059 富邦金融 15092 4973 303.48 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 0058 富邦發達 7429 4196 177.05 00733 富邦臺灣中小 20897 12966 161.17 0051 元大中型100 11359 9000 126.21 0055 元大MSCI金融 34002 37154 91.52 0054 元大台商50 9974 11124 89.66 00728 第一金工業30 13351 15423 86.57 00704L x新MSCI台灣正2 4359 5378 81.05 00663L 禤齠O灣加權正2 3480 4309 80.76 00642U 元大S&P石油 40858 53321 76.63 0053 元大電子 4307 5988 71.93 00702 泰標普低波高息 9039 12688 71.24 00707R 元大S&P日圓反1 3352 4855 69.04 00714 益道瓊美國地產 3636 5567 65.31 00705R x新MSCI台灣反1 4052 6315 64.16 00729R 臚@金工業30反1 3536 5598 63.17 00689R 禤?0年美債反1 3191 5389 59.21 00735 國泰臺韓科技 6115 10789 56.68 0052 富邦科技 3599 6500 55.37 0061 元大寶滬深 181596 407116 44.61 00657 國泰日經225 2139 4864 43.98 00691R 兆豐藍籌30反1 2895 6606 43.82 006207 FH滬深 52984 138892 38.15 00713 大台灣高息低波 35786 96512 37.08 008201 BP上證50 986 2749 35.87 00634R 富邦上証反1 18653 52256 35.70 00692 富邦公司治理 42265 123780 34.15
◆台灣集中市場自營商持股比率前30名鉅亨台北資料中心
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