【豐銀投顧】貿易大戰每月來 股市豈會跌不停？

◆盤勢分析

本週一，筆者標題直接破題告訴大家:「本週應該保守，長線可以樂觀」。本週為何應該保守？相信我，我並不知道今天會有貿易大戰的問題，我更不可能會知道川普要對之前 2000 億的關稅從 10% 調升至 25%。那麼，難道我是猜的？當然不是！其實這個看盤的技巧很簡單，我們在小老鼠 168-937 中也教過大家，今天就不再贅述。但至少，我們在前天就預告了:「本週應該保守」，大前天是週一，昨天週三還在漲，也就是你至少還有週二、週三可以準備，至少不去做多。試想: 如果你不小心去追多單，今天要承受多大的損失？而若您相信我們的文章，就算沒放空，今天的下跌也絕對傷不到您，不是嗎？

今天大盤重挫大跌，大家又說是因為川普的貿易戰了。但貿易戰我之前說過了，不會在這一、二個月解決的，甚至不會在這一、二年解決，這個問題可能要持續五年十年甚至三、五十年。未來的一、二年，甚至可能每個月都有新的爆點。那難道全球股市就要這樣一路跌下去嗎？生命自己會找出路，當年美日貿易大戰的時候連續戰了十幾年，請問全球股市有因此重挫嗎？所以這些都只是瞎操心，金融市場的波動本來就會存在，就算沒有貿易戰，也會有其他的紛擾，實在不必一直把焦點擺在貿易戰之中。美國和中國打貿易戰，筆者認為可能是個晃子，真正的用意應該是準備另組經濟貿易組織，中國只要聽話，就能加入這個組織，但如果中國不聽話，那只能說掰掰了。

當然，上列的分析可能都是長久以後的事，現階段台股這麼跌該怎麼辦？筆者告訴大家不用太過擔心。由於這一次反彈的成交量並不大，因此上檔套牢量並不會很大，套牢的籌碼也不會那麼多，下跌的幅度也不會太大。另外，貿易戰造成的下跌已經好幾次了，這一次再來的效果當然也會大打折扣，就不必太過擔心，靜待止穩就好了。



豐銀投顧 李世新 分析師

