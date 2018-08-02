【華冠投顧】美中貿易再掀波瀾 被動元件止穩機會遭破壞 後勢如何看待及應對?

◆盤勢分析

焦點個股 : 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、2360 致茂、3144 新揚科

＜大盤分析＞

昨夜美股漲跌互見，但今天美國證實預計對中國 2000 億商品關稅拉高到 25%(最快 9 月初實施)，此一利空重擊亞股，其中陸股、港股、韓股紛紛摜破所有均線甚至破底，台股在波段漲幅已大的情況下又遇近期最大的利空，獲利調結賣壓紛紛出籠，終場大盤 - 168 點，OTC 指數 - 1.53%。

當 7/11 美國初次公布 2000 億美元對中國商品加徵 10% 關稅清單時，當日昇楷提醒「大盤成交量創低、OTC 指數有守，貿易戰利空其實已鈍化」，結果隔日立即啟動波段漲勢，然而今天的利空比較難測，一來台股本身基期墊高，二來美中斡旋時間太短，因此在操作上就回歸到技術面邏輯，該怎麼做就怎麼做。

由於今天的利空造成大盤跌破「萬一」關卡以及本週二滾量低點，形成了短線套牢帶，因此需要一些時間來消化賣壓，而目前下檔最重要支撐大約落在 10900 點附近，此一點位是月線、季線和頸線匯集之處，未來幾日若可守穩支撐並搭配成交量急速萎縮（若為實質利空且價在高檔，大咖賣壓就停不下來，量也就縮不下來，因此量縮是重要的觀察點），就不用太緊張。

＜操作策略＞

操作策略仍偏多，以大盤月線為多方防守點，但因短線面臨系統風險疑慮，故儘量等利空發酵完畢出現前述回穩訊號再擴大操作。

＜內資族群＞

前天被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》遭遇利空下跌取量，但由於二線股已不太跟跌，因此當時不排除有刻意壓盤作底部型態的機會，只可惜昨天等不到站上當日均價之確認訊號，今天又遇大盤重挫引發失望性賣壓出籠，價格失守前天爆量低點使得短線止穩機會消失，並連帶拖累矽晶圓、MOSFET 等漲價族群。

被動元件等內資族群之基本面並沒有反轉，技術面也有超跌現象，一般來說很容易反彈，只可惜現今面臨的是信心潰堤問題，休整的時間也必須拉長了。

＜蘋概族群＞

7/13 開始介紹的蘋概族群標的～機殼的《2474 可成》、電池的《6121 新普》、軟板的《4958 臻鼎 - KY》、封裝的《6147 頎邦》、散熱模組的《2421 建準》、設備廠的《2360 致茂》、軟性銅箔基板的《3144 新揚科》，以及上週五介紹的軟板廠《6269 台郡》，今日除了《2360 致茂》逆勢拉抬，其餘都跟著大盤回檔。

蘋概族群的操作原則還是一樣，技術面過熱時調節，量極縮回測支撐時買回，但要留意若回測支撐並非量縮而是帶量，就先不要急著承接，尤其是當大盤有系統風險疑慮時。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

