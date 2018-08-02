宏齊遭日亞化在德國起訴敗陣 已提列賠償和解金準備並不再上訴

日亞化學工業株式會社 (下稱「日亞」) 在德國對宏齊 (6168) 提起專利侵權訴訟，其一審、二審判決出爐，判認宏齊 YAG 專利侵權，針對上述的最終判決，宏齊同意支付日亞相當金額作為損害賠償並不再上訴，宏齊表示，先前已提列相關準備，並不影響未來季度損益。亞化提告侵權產品為宏齊「HT-V116TW」、「HT-U158TW」、「HT-T169TW」以及「HT-P178TWU-PQPS-DG」等四款白光 LED，杜賽道夫地方法院於 2012 年 3 月 29 日所作成的一審判決，去年 1 月 20 日作成的二審判決。



針對上述最終判決，宏齊向日亞支付相當金額，作為損害賠償請求權的解決方案，宏齊表示，侵權賠償金先前已提列足夠準備，對於未來季度損益影響甚微。



宏齊第一季營收 7.74 億元，年增率 12.8%，毛利率 21.45%，較去年同期成長 1.67 個百分點，稅後淨利 4300 萬元，每股稅後盈餘 0.21 元，第二季營收 7.34 億元，季減率 5.1%，惟新台幣兌美元匯價走貶，匯損可望回沖，法人預期，第二季獲利表現優於第一季。



經歷 2015、2016 年營運谷底，宏齊轉向發展小間距顯示器，優化產品組合，小間距顯示器占營收比重逐年走高，目前比重維持在 4-5 成，第三季進入旺季，營運表現優於第二季。



看好電子標籤市場發展，宏齊攜手久元 (6261) 合資成立揚州久元，資本額約 1 千萬人民幣，持股比率分別為 45%、45%，月產能由去年約 2,000 萬片，倍增到 4,000 萬片。