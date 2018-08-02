統一填息行情緩步發酵 投資人搶進布局認購權證爆量

統一 (1216-TW) 今 (2) 日進行除息交易，盤中緩步上漲逾 1%，認購權證更是湧入買盤，顯示投資人積極布局填息行情，開盤不到一小時認購量已突破 3000 萬元，創近期新高。

統一除息參考價為 73.3 元，每股將配發現金股利 5.5 元，創歷史新高，不同於統一超 (2912-TW) 昨日呈現貼息，反而穩健穩步走向填息之路，盤中一度填息近 30%。

美系外資日前曾指出，看好統一來自轉投資統一中控和統一超的獲利貢獻，預估 2018-2020 年的獲利年複合成長率可達 6.3%；而統一中控、統一超對統一獲利占比將從 2017 年的 43% 成長至 2020 年的 53%，並將其目標價調升至 96 元。

統一上半年合併營收達 2146.46 億元，年增 9.38%，今年將調結構視為最重要的策略方向，針對供應商、原物料、製程和產品加強把關，以強化市場地位與競爭力。

若投資人看好其填息行情，並有意透過權證介入，可留意統一凱基 83 購 01(081217-TW)、統一麥證 81 購 01(082144-TW) 和統一台新 81 購 01(081882-TW)，均屬長天期，價內外 15% 以內的權證與現股連動性高。