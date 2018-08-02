Fitbit獲利傳出捷報 盤後大漲8%

Fitbit 週三 (1 日) 第二季財報傳出好消息，獲利與營收皆優於市場預期，盤後一度飆至每股 6.38 美元，大漲 8%。

穿戴設備大廠 Fitbit(FIT-US) 週三 (1 日) 股價小跌 0.020 美元，來到每股 5.92 美元，受惠於財報優於預期，盤後一度大漲 8%。

Fitbit 第二季財報優於湯森路透預期：

每股純損：0.22 美元 vs. 0.24 美元

營收：2.993 億美元 vs. 2.854 億美元

儘管 Fitbit 第二季財報帳面不是那麼好看，但優於市場預期，提振了投資信心，與去年同期每股純損為 0.80 美元比起，Fitbit 本季每股純損為 0.22 美元，獲益明顯大幅改善。

就銷售地區來看，Fitbit 在歐洲、中東和非洲地區業績不佳，年減 39%，美國則是 8%，但亞太地區市場銷售強勁，創造該地區驚人的營收成長，年增 66%。

Fitbit 業務重心已經轉向智慧型手錶。(圖：AFP)

目前，Fitbit 業務重心已經轉向智慧型手錶，占第二季營收的 55%，商品平均售價上調，每台設備約為 106 美元，年增 6%。

然而 Fitbit 運動手環業績尚可，Fitbit 執行長 James Park 在電話會議上表示，第二季是運動手環需求的「低谷」，但未來兒童與醫保業對智慧手環的需求可能會增加。

關於未來業績展望，Fitbit 表示，第三季預計營收落在 3.7 億至 3.9 億美元之間，與分析師預測的 3.776 億美元一致。

知名放空機構 Citron Research 在 6 月報告中指出，Fitbit 是最被低估的個股，爾後 Fitbit 股價水漲船高狂飆 30%，最高來到每股 7.59 美元。而昨 (1 日) 日發布消息後，盤後股價飆高 8%，這是繼 6 月以來股價再次大變動。

川普預計在對中國 2000 億美元的中國商品課徵關稅，預計今年秋季生效，新一輪貿易戰火傳出可能會燒到 Fitbit 智慧型運動手錶，市場目前傳出 Fitbit 可能會提高商品訂價來因應。