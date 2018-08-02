美股盤中─蘋果獲利佳 股價創新高 大盤錯綜

在蘋果強勁漲勢的帶動下，美國股市一度上漲，但隨後轉為錯綜。就業數據優於預期，亦有助拉抬投資人氣氛。

台北時間 23:54

道瓊工業平均指數下跌 33.91 點或 0.13% 至 25381.28。

Nasdaq 指數上漲 16.60 點或 0.26% 至 7688.38。

S&P 500 指數下跌 1.63 點或 0.06% 至 2814.66。

蘋果股價大漲逾 5%，提供了科技股極需的支撑。近來，因臉書與推特公布財報令人失望，科技股大幅下跌。自 7 月 26 日以來，至週二收盤，科技股下跌了 5.1%。週三，科技股則上漲 1.2%，臉書，Netflix 與 Alphabet 股價均上漲至少 1%。

ADP 公司今日公布，美國私人企業上週新增就業 21.9 萬人，分析師預估為新增 18.5 萬人。

週五，美國將公布 7 月就業報告。投資人將參考 ADP 數據，研判就業報告數據。

分析師說，大多就業數據均在高檔，初次申請失業金人數近來下降到了近 50 年低點。在財政振興方案的支撑下，勞工市場持續表現強勁，將促使 Fed 持續升息。

聯準會 (Fed) 為期二天的政策會議定於週三結束。台北時間凌晨 02:00 Fed 將公布利率決議。投資人不預期 Fed 會採取升息行動，但將密切注意會後聲明，研判 Fed 的經濟觀點與利率走勢。

全球貿易戰升高，一位消息人士向 CNN 證實，川普政府計畫對 2000 億美元自中國進口商品提高關稅，由 10% 提高至 25%。

但稍早有報導指出，美國與中國正尋求重新恢復談判，以避免貿易戰。據消息人士指出，財政部長梅努欽與中國副總理劉鶴双方代表正進行私下協商。

過去 24 小時，美國與中國的貿易問題再度浮現。但報導有進展，也有威脅，情況不明。分析師說，股市將不在意這些雜音。