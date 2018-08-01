公勝保經今年FYP挑戰百億元 今年底登興櫃、明年上櫃

公勝保經登錄人數約 3700 人，去 (2017) 年新契約保費收入 (FYP) 達 65 億元，雙雙高居國內保經業第一，總經理蔡聖威今 (1) 日表示，公勝今年新契約保費收入 80 億元目標一定會突破，在打造智能平台助攻後，全年有機會挑戰百億元，預計今年底登錄興櫃，明年下半年遞件申請掛牌上櫃。

公勝保經去年創下新契約保費等 6 個保經業第一的紀錄，蔡聖威表示，今年今年上半年延續動能，新契約保費收入已達 39 億元，年成長 25%，隨著時序進入保險傳統旺季的下半年，今年全年 80 億元目標一定會突破，在打造智能平台助攻後，全年有機會挑戰百億元。

蔡聖威表示，截至 7 月底，公勝目前業務部隊已超過 3700 人，上半年新招募的業務員有 602 人，今年全年增員目標 1200 人。

蔡勝威強調，公勝保經業務部隊定著率高，但是，對於業務同仁如果只是想來擁有一張證照卻無戰力，公勝也不會留人，未來公勝保經的將更重視精兵政策，以目前來說，公勝平均 FYC(初年度佣金) 為 70 萬元，將力拚 2020 年 FYC 可達百萬元。

因此，為提升業務員專業技能及工作效能，公勝保經砸下 2000 萬元，打造智能平台，今天舉辦「公勝 i 世代智能平台發表會」，超過 20 家產險公司、多達 60 位產壽險公司高層與會，顯見保險業界對公勝保經智能平台的重視與期待。

蔡聖威表示，智能平台具備三大工具，包括：一是業務及行政管理核心系統，整合業績管理、銷售資源、教育訓練等相關資訊；二是保經行動投保整合平台，整合各家產壽險公司的行動投保管道，讓保戶可透過平板、手機就能完成投保動作；三是具備 AI 智能秘書的功能，就是業務員可隨身帶著走的智囊團。

其中，行動投保整合平台目前已上線的合作夥伴除了安聯人壽外，新安東京產物保險也是首家合作的產險公司，未來還有多家保險業者準備上線。

公勝保經目前壽險前三大合作夥伴為台灣人壽、遠雄人壽、友邦人壽；產險前三大合作夥伴則是富邦產險、泰安產險以及新安東京海上產險。

蔡聖威指出，公勝保經今年 11 月將遞件上興櫃，預估明年初可登錄興櫃，緊接著明年下半年將遞件上櫃，將成為繼台名保經後，第二家在台股掛牌的保經公司。

另外，錠嵂保經的母公司美國中華聯合保險服務集團已在美國掛牌，永達保經則是規劃由轉投資的大陸永達理保經在 2021 年於中國 A 股掛牌。