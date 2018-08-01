平價版Macbook遲到 兆利今年業績將拉尾 MIM全自製備戰

蘋果 (Apple) 平價版新 Macbook 再傳延遲上市，軸承供應商之一的兆利 (3548) 今年業績高峰可能延後到第四季！據悉，目前兆利針對新款平價版 Macbook 機種尚未開始出貨，最快可能要到本季底甚至第四季才有貢獻，今年業績拉尾盤。不過，因應主要客戶需求放大，過去部分外包的 MIM 產能陸續收回，目前幾乎達成全自製的局面。兆利指出，去年底到今年初的資本支出 1.5-2 億元，主要用於 MIM 製程中需求的車床設備，而燒結爐則維持 5 座的規模，是否增加燒結爐產能，將視第四季的需求而定。



該公司第二季業績優於預期，除了小改款的 Macbook Pro 貢獻之外，監視器產品線受到新舊產品出貨重疊，使 5 月業績跳升到 5.57 億元創高，6 月與第三季的貢獻度回歸正常水準。



據了解，兆利目前出貨 Macbook 新機軸承均為 MIM 工法，中空主要用於舊機種，現階段兩者占比約各半，預計下半年隨著平價版新機出貨，將成為主要工法，有助於毛利率提升。



而下半年平價版 Macbook 為主要成長動能，市場傳出因為英特爾的製程轉換不順，影響新機上市時程，據悉，目前兆利的確尚未開始出貨平價版 Macbook 新機軸承，可能要等到本季底或第四季才會開始貢獻，此是否將使第三季傳統最旺季時程遞延，值得觀察。