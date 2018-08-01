歐股盤前─美中貿易戰疑慮增 指數期貨漲跌互見 歐洲Stoxx 50期指跌0.03%

美國總統川普先前揚言，將額外對 2000 億美元中國商品加徵關稅，稅率為 10%，但如今，可能提高至 25%；美中貿易戰疑慮再起，今 (1) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度下跌 0.03%。

台北時間週三下午 2 點 29 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.03%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.21%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.19%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.13%。

歐洲產業消息方面，義大利保險公司 Generali、義大利投資銀行 Mediobanca、鋼鐵業者 ArcelorMittal，以及力拓集團 (Rio Tinto)，週三都將公布財報。

美國自 7 月 6 日起，對價值達 340 億美元的中國進口商品，加徵關稅，且將另對 160 億美元商品課稅，其審議期結束時間為 8 月 1 日。

川普威脅，除上述 500 億美元中國商品外，他計畫「加碼」，額外對 2000 億美元中國商品加徵 10% 關稅。

據外媒報導，川普決定，原定 10% 的稅率，將提高至 25%，恐使美中貿易爭端再度升溫。

在此同時，也傳出美中雙方，正嘗試重啟貿易協商，以避免爆發全面貿易戰的消息，激勵昨日美股收高。

週二，道瓊工業指數收漲 108.36 點 (0.43%)，報 25415.19 點；標普 500 指數收漲 13.69 點 (0.49%)，至 2816.29 點；那斯達克指數上漲 41.79 點 (0.55%)，至 7671.79 點。