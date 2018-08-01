貿易戰不確定性增 7月台製造業PMI創1年半來最慢擴張速度

中華經濟研究院今 (1) 日公布 7 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 回跌 2.2 個百分點至 56.1%，創 2017 年 2 月以來最慢擴張速度，六大產業中已有二大產業轉為回報緊縮，分別為基礎原物料業、化學暨生技醫療業，中經院院長吳中書說明，PMI 和 NMI 都維持在 50% 以上，經濟仍處在擴張狀態，惟因美中貿易戰不確定性高，使廠商對後市看法轉趨保守。

在此次 5 項 PMI 組成指標中，新增訂單、生產數量和人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間為上升，現有原物料存貨水準也持續擴張，不過，除了現有原物料存貨水準加快擴張，其他指標均呈現趨緩。

六大製造業 PMI 變動圖。(圖：中經院提供)

而製造業六大產業中，四大產業 PMI 呈現擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業 (61.2%)、食品暨紡織產業 (57.7%)、電力暨機械設備產業 (55.5%) 與交通工具產業 (53.6%)；而基礎原物料產業 (47.5%) 與化學暨生技醫療產業 (47.6%) 則轉為回報緊縮。

製造業「未來六個月景氣狀況指數」 創逾 1 年半來最慢擴張速度

若觀察其他參考指標，全體製造業「未來六個月的景氣狀況指數」在連續 6 個月維持在 60.0% 以上的擴張速度後，本次調查指數驟跌 5.3 個百分點至 55.5%，創 2016 年 12 月以來最慢擴張速度，六大產業中，僅食品暨紡織產業呈現擴張速度加快。

另一方面，全體製造業的「未完成訂單指數」自 2016 年 3 月以來首次呈現緊縮，指數為 48.6%，較上月下跌 5.6 個百分點，其中，基礎原物料產業與電力暨機械設備產業分別中斷連續 5 與 8 個月的擴張，指數驟跌 16.2、24.3 個百分點至 38.8%、38.2%。

而全體製造業「新增出口訂單指數」連續 5 個月擴張，惟指數回跌 3.7 個百分點至 53.4%，主要是因基礎原物料產業、電力暨機械設備產業分別轉為回報新增出口訂單呈現緊縮 (41.3%) 與持平 (50.0%)，指數跌幅各達 11.2 與 11.3 個百分點。

非製造業「未來六個月景氣狀況指數」創 1 年半來最快緊縮速度

另一方面，非製造業經理人指數 (NMI) 攀升 2.3 個百分點來到 57.0%，連續第 17 個月呈現擴張；四項組成指標中，商業活動 (生產)、新增訂單與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間為上升 (高於 50.0%)，而八大產業 NMI 皆呈現擴張。

不過，非製造業「未來六個月景氣狀況指數」也中斷連續 10 個月的擴張，指數下跌 6.2 個百分點至 46.8%，創 2017 年 2 月以來最快緊縮速度，主要是因有四大產業回報未來六個月景氣狀況緊縮，各產業依指數緊縮速度排序為住宿餐飲業 (30.0%)、營造暨不動產業 (38.7%)、批發業 (45.9%) 和金融保險業 (48.2%)。