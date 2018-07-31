搶食粉絲經濟大餅 CHOCO TV跨足演藝經紀添營運動能

線上影音平台 CHOCO TV 今 (31) 日宣布，挾帶自製劇於平台播出優異成績、版權銷售成功經驗與廣大粉絲經濟效益，決定成立藝人經紀部，正式跨足演藝經紀，盼能藉此讓藝人與自製作品更密切結合，並提高自製動能，今年下半年將開拍《臨異街 11 號》與《HIStory3》等 2 部自製劇。

CHOCO TV 於 2016 年成立並進入台灣 OTT 市場，以自製中心投入台灣原創戲劇製作，目前已自製或合製超過 10 部以上戲劇，且從去年下半年起，成立短視頻內容製作團隊，陸續推出短劇集《菜鳥職劇場》、寵物節目《毛孩 PETPET 狗》、綜藝節目《洛心說書》與《葛格招喚瘦》等直播單元，結合網紅、藝人及時下熱門議題，成功引起市場討論。

CHOCO TV 表示，自製劇《HIStory2》的好成績反映在粉絲經濟上，主要演員粉絲數均較開播倍數成長，原聲帶與 DVD 登上博客來排行榜冠軍，周邊商品大賣更帶動電子商務部門 CHOCO SHOP 營收年增 5 倍，挾帶自製劇於平台播出優異成績、版權銷售成功經驗與廣大粉絲經濟效益，決定跨足藝人經紀，盼能藉此讓藝人與自製作品更密切結合，並提高自製動能。

CHOCO TV 藝人經紀部將採「直接經紀」與「共同經紀」並行模式，目前已開始積極面試有潛力新人，舉凡有才藝、有特色、有潛力的人才，都將是網羅經營的對象，以符合素人明星崛起時代需求，未來將結合 CHOCO TV 平台資源，多元化與多角化經營藝人，目前藝人經紀部也已經展開《HIStory3》等下半年重點劇的選角。

CHOCO TV 下半年將開拍《臨異街 11 號》、《HIStory3》等 2 部自製劇，其他包括由《花甲男孩轉大人》編劇楊璧瑩親手打造、新住民二代的戲劇故事、《鬥魚》原著小說作者洛心所著 IP《人之初》、校園喜劇《陸堯汁馬儷》等戲劇作品也已在排程規劃中，加上今年積極經營的短視頻節目，未來均將與藝人經紀部密切結合。

主打免費觀劇的 CHOCO TV 創立逾 2 年，受眾為女性用戶，先前以提供戲劇內容為主，營收主要來源為廣告、占比超過 8 成。在 AppWorks 育成計畫階段結束後，獲之初創投資金投入並擴大發展，早期股東除了之初創投外還有隆中 (6542-TW)，去年獲橘子 (6180-TW) 注資數千萬元，但其持股比例低於 30%，目前主要持股仍是在經營團隊手中。