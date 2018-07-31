〈房產〉房仲業7月交易量能不振 新北市萎縮最明顯

由連鎖房仲業內部對 7 月門市交易量分析顯示，7 月成交以新北市萎縮最為明顯，房仲業者將成交遲滯的現象歸因於建商讓利退燒，屋主也停止降價求售，造成買賣雙方僵持，進而形成交易量萎縮。

對於 7 月交易遲滯，大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，除零星因為資金需求、或取得成本低的物件可以有大幅讓利空間外，議價空間已達極限，買方雖然期待價格修正，但是事與願違，市場雖無利多，但賣方也無壓力，另外鬼月將至，7 月買氣原本就不旺，若要期待交易量再起，最快得等到第 4 季。

永慶房屋內部統計指出，7 月全台門市交易量較 6 月量縮 2%，交易量已連續 3 個月下滑；若與去年同期相比則成長 9%，今年房市交易量與去年相比仍呈現小幅回升，但幅度逐步收斂。

根據永慶房產集團研展中心統計：與 6 月相比，全台七都 7 月房市交易量表現，北市交易量微增 3%，新北減少 4%，桃園交易量縮 4%，新竹縣市微增 2%，至於中南部三都交易量，台中交易量減少 2%，台南與高雄則分別減少 9% 與 3%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，今年第一季國內外經濟表現亮眼，開春以來房市氛圍轉佳，房市出現小陽春，購屋需求出籠，讓 1-4 月房市交易開紅盤，但也因此讓部分賣方樂觀看待後市，開始堅持價格，售屋心態轉硬，在與買方價格認知差距拉大的狀況下，5 月開始交易量回落，6、7 月交易量月增率均呈現負值，自 5 月起已連續 3 個月下滑。

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察 2018 年 7 月七都價量變化，台北交易量增 4.3%，台中 3.9%，而新北市量減 5.7%；價格也處於下修震盪，台北下修 3.6%，七都平均量增 0.4%，價格減 0.2%，呈現價量盤整格局。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，上半年買氣回籠，不少建商在下半年暫停讓利策略，在市場上興起效應，7 月平均增減幅雖不大，但各都都呈現「價漲量就跌」，「價跌量就漲」的走勢，買賣雙方拉鋸戰下，房市在降溫，交易量萎縮中又以新北市最為明顯。

住商機構在各區域表現上，7 月北市月增加 9.82%，年增加 40.1%，新北市月減 4.4%，年增 37.04%；桃園月增加 9.56%，年增 8.39%，台中月減 2.85%，年增 16.15%；台南月增 1.77%，年增 16.23%；高雄增加 6.5%，年減 2.08%。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，除市場沒有新亮點吸引買方入手外，選舉、年改等對房市產生負面的變因，也正持續發酵。