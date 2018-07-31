銀行保險可用資金達33.1兆元 金管會五招引導資金挺產業

金管會主委顧立雄今 (31) 日表示，銀行超額儲蓄、加上保險可運用資金合計 33.1 兆元，在授信與投資等風險有效控管下，金管會已陸續推出五大措施，將資金引導到支持實體經濟。

行政院國發基金今天舉行「產業創新轉型基金諮詢輔導服務啟動儀式暨記者會」，顧立雄表示，國發基金為協助國內企業創新轉型，投入新台幣 1000 億元成立「產業創新轉型基金」，希望能引導民間資金共同參與產業結構調整，並整合各領域專家組成諮詢輔導顧問團提供服務，對於企業轉型升級具有很大助益。

顧立雄進一步表示，金融業主要功能，是市場資金仲介與提供各類金融服務，截至今年 5 月底止，我國銀行體系約有 10.1 兆元的超額儲蓄，保險業可運用資金總額超過 23 兆元；在授信與投資等風險有效控管下，如將資金導引配置到實體產業，將能為我國產業發展與創新轉型提供相當大的幫助。

顧立雄列舉金管會已陸續推出 5 大措施將資金引導到支持實體經濟，包括：一、引導銀行體系資金促進經濟發展；二、引導保險資金協助經濟發展；三、設立創新創業基金；四、引導資金投入綠能建設及公共建設發展；五、開放國內證券商、投信事業轉投資創業投資事業及私募股權基金（PE Fund）。

其中，在引導資金投入綠能建設及公共建設發展部分，顧立雄指出，為協助綠色產業取得資金，促進環境永續及我國債券市場多元特色健全發展，金管會持續推動綠色債券之發行，截至今年 6 月底，已發行 17 檔綠色債券，發行金額共計 440 億元。另外，金管會將研議開放外國發行人來臺募集發行新臺幣計價外國債券，以投資重大公共建設、離岸風電建設及其他綠能產業。

其餘例如在引導銀行體系資金促進經濟發展部份，已研議放寬銀行投資 5+2 產業之程序與持股限制、檢討銀行法有關排除放款額度限制之適用範圍，以及公共建設以證券化方式募集資金的方式，以支援公共建設發展，另將研修不動產證券化條例，以簡化募集程序、放寬投資標的。

引導保險業資金投入國內五加二新創產業、公共建設及長照事業，以促進經濟發展，完善高齡化社會服務，希望 3 年內新增國內投資金額 1500 億元。

而設立創新創業基金部分，證券金融周邊單位於去年 3 月共同捐助 2.7 億元成立「創新創業基金」，透過直接投資協助創意產業發展，並以 5+2、數位國家創新經濟、文化科技、晶片設計與半導體產業等國家重點扶植產業為優先投資對象，截至目前為止，該基金已投資 2 家新創產業，金額達 3925 萬元。

此外，目前金管會已核准 3 家投信申請轉投資私募基金案。首家獲准申請的為國泰投信，去年 10 月獲金管會核准可先設立私募股權子公司，後由子公司募集私募股權基金，國泰投信規劃首檔私募股權基金投資標的包括以投資臺灣再生能源、循環經濟為主的公共建設及 5+2 產業，金額規劃約 80 億元。