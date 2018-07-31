長實宣佈和記大廈重建 落成後估值料升4.6倍 達355億元

醞釀多年的中環和記大廈重建計劃終於落實。長實 (1113-HK) 宣布，將於 2019 年開始重建和記大廈，預計 2023 年落成。分析估計，整個重建項目需投資港幣 55 億至 65 億元，重建後的估值將升 4.6 倍，達港幣 355 億元。

長實股價今 (31) 隨大盤下跌開低，截至 10:30，跌 0.415%，報港幣 60.05 元。

圖：新浪財經

於 1974 年落成的和記大廈，長實早有重建意願，並於 2008 年獲屋宇署批出圖則，重建成 1 幢 47 層高商業大廈，總樓面約 49.35 萬方呎，其後於 2012 年作出修改，新物業計劃樓高 41 層，總樓面約 50 萬方呎。

但長實一直未有落實重建大計，直至該廈毗鄰去年由恒地以港幣 232.8 億元天價投得的美利道停車場的商業地王、去年底長實又以破紀錄港幣 402 億元賣掉中環中心 75% 業權，引發市場再度關注和記大廈重建計劃，如今終落實。重建計劃將於 2019 年展開，預計於 2023 年落成。

市場人士指出，和記大廈旁邊的其他舊物業早已重建為新型商廈，如富麗華酒店重建成友邦金融中心，毗鄰的麗嘉酒店亦重建成中國建設銀行香港總部，而恒地以港幣 232.8 億元天價投得的美利道停車場的商業地王亦正興建中，同時相比系內長江集團中心的呎租已達港幣 160 至 200 元，和記大廈呎租只有港幣 70 元，反映和記大廈的確有進行重建增值之必要性。

萊坊估價及諮詢主管林浩文表示，和記大廈落成後呎租料港幣 160 元起跳，每呎樓價約港幣 7 萬元，回報率約 3 至 3.5%，料不連地價，總投資成本約 55 億至 65 億元，落成後總價值約港幣 355 億元，相比起 2015 年 3 月長和系重組文件顯示，集團對該物業的估值港幣 77 億元，相差 4.6 倍。

和記大廈是首富李嘉誠上世紀 70 年代由英資手上收購和記黃埔所得，李嘉誠於 2014 年曾表示，很多人想買和記大廈，但因為感情問題，他不會賣。

重建後的和記大廈樓面面積超過 49 萬方呎，樓高約 41 層，並設 185 個停車位。