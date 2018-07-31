紐約匯市—市場迎接央行週 美元小幅下滑

週一 (30 日) 交易，美元兌一籃子主要貨幣貶值，係因交易者準備面臨充滿央行貨幣政策新訊息的一週，日本、美國和英國等央行將於本週召開會議。

ICE 美元指數下降 0.4% 至 94.325。

WSJ 美元指數下降 0.2% 至 88.08。

這讓美元主要競爭對手——歐元有了上漲空間，自上週五的 1.1656 美元上升至 1.1709 美元。

日本週二稍早將更新貨幣政策，接著週三 Fed、周四英國央行。

分析師表示，投資者認為 Fed 本週不會升息，本周焦點在美國經濟數據，包括非農就業數據等。

雖然週三 Fed 的會議預計不是什麼大事，但市場參與者猜測，日本央行 (BOJ) 可能調降通膨目標至 1.5% 並改變 10 年期公債殖利率目標。

外媒上週報導，消息人士稱，日本央行考慮改變其大規模刺激措施，使其更具可持續性，例如允許更大的利率波動並擴大其股票購買選擇。

Jefferies 外匯部門總監 Brad Bechtel 認為，就算 BOJ 宣布要做一些可能會讓日圓上漲的舉措，「市場可能會膝反射般讓日圓上漲，美元兌日元匯率下降，但我覺得目前這幾乎是共識，就是這組匯率很難長期走貶。」

日圓兌美元小幅下跌，自上週五的 111.04 日圓下降至 111.02 日圓兌 1 美元。

英國央行會議也是市場密切關注的焦點， BK 資產管理公司外匯策略總監 Boris Schlossberg 表示，「投資者將看到英國央行試著在正常化和脫歐協議無進展這兩者中取得平衡，脫歐協議無進展恐會嚴重破壞多種產業。」

英國央行預計升息 25 個基點至 0.75%。

英鎊兌美元小漲，自上週五的 1.3104 美元上升至 1.3135 美元。