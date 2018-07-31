[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/07/30 107/07/27 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞印度基金-人民幣 14.63000 14.37000 0.26000 1.80932 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.28000 31.72000 0.56000 1.76545 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.85000 13.61000 0.24000 1.76341 元大巴西指數基金 5.91600 5.82500 0.09100 1.56223 元大印尼指數基金 8.68000 8.54900 0.13100 1.53234 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.53000 9.39000 0.14000 1.49095 群益大印度基金-人民幣 14.27070 14.09140 0.17930 1.27241 野村巴西基金 5.62000 5.55000 0.07000 1.26126 瀚亞印度基金-新台幣 30.60000 30.22000 0.38000 1.25745 瀚亞印度基金-美元 13.90000 13.74000 0.16000 1.16448 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.66000 9.55000 0.11000 1.15183 群益印度中小基金-人民幣 16.08320 15.90340 0.17980 1.13058 元大印度指數基金 10.18700 10.07700 0.11000 1.09159 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 12.04000 11.91000 0.13000 1.09152 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.28000 24.03000 0.25000 1.04037 瀚亞巴西基金 4.88000 4.83000 0.05000 1.03520 摩根絕對日本基金 15.15000 15.00000 0.15000 1.00000 保德信拉丁美洲基金 7.10000 7.03000 0.07000 0.99573 柏瑞拉丁美洲基金 9.73000 9.64000 0.09000 0.93361 群益東協成長基金-人民幣 13.56130 13.43610 0.12520 0.93182 台新印度基金 16.33000 16.18000 0.15000 0.92707 元大標普500單日反向1倍基金 13.16000 13.04000 0.12000 0.92025 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.05410 7.98070 0.07340 0.91972 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.11770 10.02550 0.09220 0.91965 第一金亞洲新興市場基金 13.61000 13.49000 0.12000 0.88955 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 9.20000 9.12000 0.08000 0.87719 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.89000 13.77000 0.12000 0.87146 群益大印度基金-新臺幣 12.74000 12.63000 0.11000 0.87094 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.28340 9.20340 0.08000 0.86924 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.79440 11.69280 0.10160 0.86891 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------