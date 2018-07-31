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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/07/30  107/07/27 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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瀚亞印度基金-人民幣                                              14.63000   14.37000   0.26000    1.80932
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               32.28000   31.72000   0.56000    1.76545
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.85000   13.61000   0.24000    1.76341
元大巴西指數基金                                                  5.91600    5.82500   0.09100    1.56223
元大印尼指數基金                                                  8.68000    8.54900   0.13100    1.53234
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.53000    9.39000   0.14000    1.49095
群益大印度基金-人民幣                                            14.27070   14.09140   0.17930    1.27241
野村巴西基金                                                      5.62000    5.55000   0.07000    1.26126
瀚亞印度基金-新台幣                                              30.60000   30.22000   0.38000    1.25745
瀚亞印度基金-美元                                                13.90000   13.74000   0.16000    1.16448
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.66000    9.55000   0.11000    1.15183
群益印度中小基金-人民幣                                          16.08320   15.90340   0.17980    1.13058
元大印度指數基金                                                 10.18700   10.07700   0.11000    1.09159
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       12.04000   11.91000   0.13000    1.09152
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           24.28000   24.03000   0.25000    1.04037
瀚亞巴西基金                                                      4.88000    4.83000   0.05000    1.03520
摩根絕對日本基金                                                 15.15000   15.00000   0.15000    1.00000
保德信拉丁美洲基金                                                7.10000    7.03000   0.07000    0.99573
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.73000    9.64000   0.09000    0.93361
群益東協成長基金-人民幣                                          13.56130   13.43610   0.12520    0.93182
台新印度基金                                                     16.33000   16.18000   0.15000    0.92707
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.16000   13.04000   0.12000    0.92025
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.05410    7.98070   0.07340    0.91972
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.11770   10.02550   0.09220    0.91965
第一金亞洲新興市場基金                                           13.61000   13.49000   0.12000    0.88955
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.20000    9.12000   0.08000    0.87719
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.89000   13.77000   0.12000    0.87146
群益大印度基金-新臺幣                                            12.74000   12.63000   0.11000    0.87094
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.28340    9.20340   0.08000    0.86924
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.79440   11.69280   0.10160    0.86891
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