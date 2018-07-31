

◆盤勢分析

1. 受到科技股持續回檔，美股四大指數漲跌介於 - 1.39%~-0.57%。其中，AMD 上漲 2.53%、Intel 微漲. 02%、蘋果下跌 0.56%、台積電 ADR 下跌 0.87%、日月光 ADR 下跌 1.56%、美光下跌 1.76%、谷歌 (Alphabet) 下跌 1.82%、亞馬遜下跌 2.07%、FB 下跌 2.19%、特斯拉下跌 2.36%、NVIDIA 下跌 3.13%。特別留意周二蘋果即將公布財報。

2. 周一亞洲股價早盤平盤附近震盪，台股早盤小幅開低，盤中因沒有大型權值股領漲，加上被動元件、矽晶圓、PA 等人氣股走弱，指數震盪走低，終場下跌 42.24 點，跌幅 0.38%，收在 11,033.54 點，成交量微增至 1,254.21 億元。OTC 指數收在 150.09 點，下跌 1.33% 表現相對弱勢。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股開高走低收長黑 K 棒，目前月、季線上揚，短多型態未變。

(2) 量能：指數成交量持續低位，後續上漲宜快速補量。

(3) 技術指標：日 KD 指標開口縮小，MACD 狀柱體走平。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 20.89 億元；外資 + 8.74 億元、投信 - 3.13 億元、自營 - 26.50 億元。

4. 電子類股

(1) 面板：近期面板報價出現止跌反彈，加上外資連續買超雙虎，3481 群創、2409 友達周一股價逆勢上漲。

(2) 半導體與封裝：受惠價報價調漲，配合進入旺進，5347 世界先進股價持續創高；2338 光罩營收大幅跳升，7 月營收遞延訂單挹注將再攀高，周一股價上漲 2.3%；3711 日月光投控，第二季獲利優於法人預期，且積極布局大陸市場，股價跳空大漲超過 5%。

5. 非電子類股

(1) 航運：BDI 走揚，Q3 旺季獲利看佳，2617 台航股價連日上漲；2208 台船受惠國艦國造，得標金額已達 178 億元，刺激股價跳空漲停。

(2) 水泥：大陸水泥價格維持高檔，加上近期部分大陸大廠進入歲修，1101 台泥股價高檔震盪；1102 亞泥外資持續買進，周一股價上漲近 2%。

(3) 鋼鐵：鋼鐵價格上漲，2014 中鴻調升七月內、外銷盤價，股價周一維持紅盤；2013 中鋼構逆勢上漲超過 2%。

(4) 紙類：受惠中國工紙銷量與價格雙漲，1909 榮成營收持續走高，股價帶量突破底部盤整，單日上漲 7%；帶動 1904 正隆、1905 華紙、1907 永豐餘量出轉強。

6. 重點訊息：

(1) 大陸天風證券分析師發表，來自於 5G、車電帶動 MLCC 用量大增，但是部分品牌廠會降低某些供應商的比重，他認為較大的受惠者是陸資被動元件廠，無論是更改設計去跟日商提貨，抑或是轉移到陸資廠，對今年台灣相關廠商下半年業績沒有太大影響，但是到明年第二季、第三季就會看到影響。

(2)2349 美律第三季營收爆發，娛樂耳機、揚聲器營收季增率都有 5 成，揚聲器負毛利問題在第三季也可望消除，將能有效提升毛利率。法人則表示，以主要事業部門營收各自的季增率來推算，相當於美律第三季營收有機會挑戰百億元之上、比第二季大增 49％，挑戰去年 Q4 營收 103 億元的巔峰。

