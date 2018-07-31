【大慶證券】盤前分析－美科技股回檔 靜待蘋果公布財報及財測



◆盤勢分析

美股四大指數下跌，科技股跌幅尤其重，在 FAAMG 表現不佳的情況下，美股短線持續回檔機率高，另外，FAAMG 是投資機構必備的持股，一旦股價續跌，恐引發機構法人的多殺多賣壓，因此短線須留意美國科技股的大幅回檔以及中美貿易戰的後續狀況，都是近期有可能會造成全球股市系統性風險的關鍵要素，台股大盤短多趨勢不變，但美國科技股已經連續兩天下跌，台股宜居高思危。

台股昨天為摩台指結算，大盤未如預期拉高結算，反而受到被動元件族群轉弱拖累，終場下跌 42.24 點，跌幅 0.38% 收在 11033 點，昨天雖然小跌，但仍守在 11000 點的整數關卡之上，大盤短多趨勢不變，但觀察台灣 50 成分股的表現，僅日月光、面板、水泥以及鴻海、鴻準表現較為強勢，其他股票表現並不亮眼，尤其股王大立光以及股后國巨，都被外資大幅調節，拖累台股中小型股表現，人氣指標的被動元件雙雄國巨以及華新科雙雙跌停，更讓市場情緒恐慌，櫃買指數跌幅高達 1.33%，櫃買日 K 線也跌破前兩根 K 線的低點，明顯出現轉弱訊號，櫃買指數回測前低機率高，近期要留意中小型股多殺多的風險。

盤面族群表現，短線建議避開被動元件、3D 感測… 等法人調節力道較大的股票。時序進入 7 月營收以及 Q2 財報公布的季節，近期台股普遍能反映財報優異的個股，因此低基期、法人買超的業績成長股是短線焦點，另外，各國擴大財政政策，基礎建設概念股也是重點，族群性來看：蘋概股、手工具機族群、面板、水泥、塑化… 等，都是可以留意的方向。盤面上的弱勢股，以被動元件及 3D 感測為首，法人近期持續調節，指標股國巨、華新科、穩懋尚未轉強之前，都不建議低接，昨日盤後被動元件多檔個股公佈第二季財報，普遍繳出佳績，倘若近期 7 月營收以及 Q2 財報利多都未能讓被動元件轉強，那麼被動元件的漲勢恐怕告一段落，下半年台股需要有新的主流股帶動台股表現，否則盤勢將轉空，但短線市場對蘋果的展望有疑慮，還是要等蘋果 7/31 晚上公布財報，Q3 的財測出爐之後，蘋果才有機會重新獲得市場的關注，短線台股欠缺主流，指數甚至有點多空不明，建議暫時觀望。

