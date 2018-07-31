台股盤前─MLCC股全倒之後 10點鐘是今天大盤關鍵時刻

台北股市在進入 1 萬 1000 點的高檔之後震盪加劇，市場的任何風吹草動都形成法人大力調節手中持股的動機，在昨日被動元件股呈現疲軟且大跌走勢之後，在今天可能導致市場的籌碼鬆動而出，證券分析師張陳浩指出，今天盤中 10 點是大盤的關鍵時刻。

可能導致導致市場的籌碼鬆動的因素包括對於即將除權、息個股的棄權息賣壓、融資斷頭賣壓、停損賣壓等接踵而至，張陳浩預估今天的的大盤市場最大賣壓湧現點應該就在 10 點鐘，也就是說，今天的 10 點鐘也可能就是盤中的最低點。

事實上，除了台股本身出現的籌碼鬆動因素之外，目前大盤所面臨的外在環境條件也不好，就今晨收盤的美國股市收盤數據來看，上週開始的科技股大跌走勢持續至今日，美國股市週一收低。以科技股為主的 Nasdaq 指數 3 天合計大跌 3.86%，創 3 月底以來，最大 3 日跌幅。

美股收盤指數，道瓊工業平均指數收低 144.23 點或 0.57% 至 25306.83。Nasdaq 指數收低 107.42 點或 1.39% 至 7630.00。S&P 500 指數收低 16.22 點或 0.58% 至 2802.60。費城半導體指數收低 13.68 點或 1.00% 至 1358.56。

台北股市大盤集中市場加權股價指數昨日收在 11033.54 點，下跌 42.24 點或 0.38%，成交值在 1266.47 億元，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股攻上 11000 點之後，指數的震盪已在避免，目前大盤指數位置在 11033.54 點，仍站在上 5 日線之上，未來的市場多空分水嶺在 5 日線，跌破 5 日線可能進一步導致轉空速度加快。

台北股市昨日收盤包括國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW)、禾伸堂 (3026-TW) 及信昌電 (6173-TW)4 大被動元件廠以跌停作收，市值蒸發近 700 億元，在股價重挫之下，證券分析師黃漢成說，被動元件在昨日盤後陸續公布的第 2 季獲利極佳，股價在今天早盤修正之後，也可能是個股的第 2 支腳，為股價的持續上攻蓄積能量。

至於三大法人中，黃漢成認為外資仍偏多，外資期指多單留倉口數達 5.2 萬口，而自營商昨日賣超 26.49 億元，則屬於月底前的部位結帳動值，預估自營商此一調節持股的壓力已在昨日結束。預估近期台股走勢仍將震盪向上。

張陳浩則補充指出，台股走強的實力足以攻克 11270 的高點，且預估高點也將在 9 月出現。

在市場的重要消息部分，大立光 (3008-TW) 敲定 8 月 16 日除息交易，每股將配 72.5 元現金股利，總計將發出 97.25 億元現金，以昨日收盤價 5180 計算，現金殖利率約 1.4%，遠低於目前房貸利率 1.63%。