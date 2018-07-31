【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一下跌，因科技股普遍下跌。道瓊斯指數下跌 0.6% 至 25,307 點；標準普爾指數下跌 0.6% 至 2,803 點；納斯達克指數下跌 1.4% 至 7,630 點。

油價週一上升，因預期上週美國原油庫存下降。紐約 9 月期油上升 2.1% 至每桶 70.13 美元。金價下跌，紐約 12 月期金下跌 0.1% 至每盎司 1,231.5 美元。

香港和內地股市週一下跌。基建鐵路股繼續上揚，有報道指德國福伊特集團擬與中國中車（1766.HK）組合資公司，後者股價上漲 5.0%；水泥股也逆市上升；汽車零部件股走軟。個股方面，碧桂園（2007.HK）旗下安徽樓盤坍塌，公司指因暴雨和大風造成，股價下跌 7.5%；江西銅業（358.HK）發布盈利預喜，股價上升 2.3%。恒生指數下跌 0.2% 至 28,733 點，國企指數微跌至 11,046 點，香港股市成交金額增加 10.4% 至 723 億港元。上證綜合指數下跌 0.2% 至 2,869 點，滬深兩市成交金額增加 4.9% 至人民幣 3,250 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇此前招股的百濟神州（6160.HK）孖展認購尚未足額。

◇中石油（857.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將同比增加 106.5%-122.3% 至人民幣 262-282 億元（一季度按年上升 78.1% 至人民幣 102 億元），主要受惠於公司優化生產運行、深化開源節流降本增效，以及原油、天然氣及成品油等主要產品平均實現價格同比上升等影響。

◇旭輝（884.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年核心淨利潤同比增長不少於 50% 至不低於人民幣 23.1 億元，主要受惠於公司從房地產開發所確認的收入增加、應佔合營企業及聯營公司的業績增長、及維持核心淨利潤率所致。

◇新城發展（1030.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將同比大幅增長至少 200%，主要受惠於新城控股（601155.CH）股東應佔溢利錄得按年增長 70%-120%（房地產項目結算金額較大幅增長以及投資性房地產公允價值變動收益增長）所致。

◇國泰君安（2611.HK）發布業績快報，公司預計 2018 年上半年營業收入同比增加 2.9% 至人民幣 114 億元，但核心股東應佔溢利按年倒退 25.7% 至人民幣 31.5 億元。

◇中裕燃氣（3633.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將同比增加約 1.8 倍至 4.1 億港元，主要因中國內地實施 "煤改氣" 政策下對工業客戶的管道燃氣銷售及接駁收益均大幅增加令營業額增加，但部分被外匯虧損抵消其利好。若不計算外匯的影響，2018 年上半年經調整股東應佔溢利將按年大增約 3.6 倍。

◇洛陽鉬業（3993.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年核心股東應佔溢利將同比大增 1.7-1.9 倍至人民幣 31.3-33.3 億元（第一季按年增長 1.7 倍至人民幣 15.6 億元），主要受惠於主要金屬產品價格同比有較大幅度上漲、淨利息支出按年有所降低、及剛果收購業務於期內作出全面貢獻。

◇百濟神州（6160.HK）公布於 2018 年 7 月 29 日收到 tislelizumab（其研究性 anti-PD-1 抗體）治療復發性╱難治性經典霍奇金淋巴瘤中國患者的持續關鍵性臨床 2 期試驗的額外初步主要結果。總緩解率有改善，但中位緩解持續時間仍未達到。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)