中石油新疆投資未來3年再增1500億 股價彈逾2%

中石油 (0857-HK) 董事長王宜林日前在烏魯木齊宣佈，「十三五」後 3 年，中石油規劃在新疆投資超過人民幣 1500 億元，以便推動當地油氣當量在 5000 萬噸以上持續穩定增長。中石油今 (26) 日開盤大漲 2.26%，報港幣 5.89 元，截至發稿，漲幅收斂至 0.868%，報港幣 5.81 元。

圖：新浪財經

王宜林表示，目前中石油有 15 家大型企業落戶新疆。5 年來，公司在疆累計完成投資人民幣 2247 億元，向國家繳納稅費人民幣 2341 億元，其中繳納地方人民幣 778 億元，增加當地就業 6200 多人。

此次王宜林宣佈再次向新疆投資 1500 億元，一方面是因為國際油價上漲後，中石油有了新的投資方法，更重要的是中國已經成為全球最重要的天然氣進口國，中石油必然希望得到更多的利益。

一位石油央企專家表示，其實，隨著美國葉岩氣的快速增長，它已經成為全球天然氣供應的最大增量，因此如果從商業方面來說，如何得到美國天然氣資源比增加新疆天然氣產量更有商業價值。他坦言，但是中美貿易戰和中央政府的「一帶一路」規劃的背景下，中石油在新疆大規模投資是不錯的投資。

據國際能源署 (IEA)7 月 19 日在《天然氣市場報告 2018》表示，2017-2023 年間美國新增天然氣產量將占全球增長的約 45%，其中的 2/3 預計將通過管道出口到墨西哥或以 LNG 形式出口到全球。在強勁的出口產能擴充的支撐下，LNG 成為跨區域天然氣交易增長的主要驅動因素。2018-2023 年間，出口 LNG 項目投資的浪潮將增加約 1400 億立方米液化產能，將全球產能提高約 30%，其中超過一半來自美國。

目前，中國天然氣進口依存度已接近 40%，由此帶來的供應不穩定和價格風險，仍是國內上游供應商的難題。

安迅思資深天然氣行業分析師陳芸穎表示，中國應該多方面進口天然氣，以便國內天然氣市場不被某個國家限制，要記取 2017 年冬季華北的限氣重要的教訓。