三大法人賣超20.8億元 外資連三買 友達獲外資大買 鴻海也同受青睞

台股今 (30) 日開低走低，終場下跌 42.24 點，收在 11033.54 點，成交量 1252.08 億元，合計三大法人賣超 20.88 億元，其中外資及陸資買超 8.73 億元，投信賣超 3.12 億元，自營商則賣超 26.49 億元。個股部分，友達獲外資大舉敲進逾 7.2 萬張，鴻海也重獲外資青睞。

台指期淨部位方面，外資減碼多單 591 口，多單位未平倉口數則小幅降至 51996 口，自營商小幅增加空單 546 口，未平倉空單達 7291 口，投信也小幅增加空單 28 口，未平倉空單達 23509 口。。

觀察今日外資買賣超，買超前 10 名分別為友達 72687 張、富邦 VIX 17123 張、中鋼 15089 張、群創 14154 張、鴻海 13347 張、臺企銀 12168 張、合庫金 7365 張、 台積電 5880 張、中石化 5603 張、開發金 4793 張。

外資賣超前 10 大個股，分別為聯電 18663 張、中信金 11079 張、兆豐金 9434 張、台達電 3779 張、嘉聯益 3192 張、玉山金 3040 張、新光金 2960 張、第一金 2880 張、達方 2730 張、台泥 2680 張。

台股今日受被動元件重挫影響下，終場收跌，但仍守住 11000 點關卡，法人表示，大盤指數沿著 5 日均線溫和攀升，不過，市場量能不足，站上 11000 點後，上漲空間有限，接下來須待新台幣與科技類股轉強，多方格局才有機會持續擴大。