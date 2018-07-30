歐股盤中─基本資源類股疲軟 泛歐 Stoxx 600跌0.27%

美、英、日 3 大央行本週都將開會，引發投資人關注；今 (30) 日歐股早盤，主要指數走低，泛歐 Stoxx 600 指數一度下跌 0.27%。

台北時間週一下午 5 點 39 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.27%，德國 DAX 指數下跌 0.26%，法國 CAC 40 指數下跌 0.39%，英國 FTSE 指數下跌 0.28%。

週一早盤，受基本資源類股走弱拖累，泛歐 Stoxx 600 指數下滑。

上週五，美國科技股表現不佳，美股收低；週一歐洲科技股疲軟，早盤下跌約 0.7%；其中，英國軟體公司 Sage 股價跌約 2%。

荷蘭酒商海尼根 (Heineken) 第 2 季財報不如預期，股價重挫 5%。

聯準會 (Fed) 預計於台北時間週四清晨發布聲明，市場預期，Fed 將表達對美國經濟走強的看法，並可能暗示 9 月持續升息。

日銀料將按兵不動，但其對寬鬆政策的看法，仍備受矚目；此外，英國央行極可能宣布升息 1 碼，使基準利率增至 0.75%。

美國第 2 季國內生產毛額 (GDP) 達 4.1%，創近 4 年最大增幅，但上週五美股仍收低。

上週五，那斯達克指數收跌 1.5%，道瓊和標普 500 指數分別收跌 0.3% 及 0.7%；但就週線來看，道瓊指數漲 1.6%，標普 500 指數漲 0.6%，那斯達克指數跌 1.1%。