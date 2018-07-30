歐美貿易戰挫傷 歐元區7月份經濟景氣指數下降

歐盟委員會週一 (30 日) 公布，歐元區 7 月份經濟信心稍微下降，係因工業和零售業的樂觀程度下降，抵銷服務業情緒的好轉。

歐盟委員會調查顯示，歐元區 7 月份經濟景氣指數自前月的 112.3 下降至 112.1，延續去年 12 月 115.2 觸頂以後下降趨勢。

此外，該委員會的商業環境指數 (用以確定商業週期的階段) 7 月份自前月的 1.38 下降至 1.29，亦是自 1 月 1.63 的高峰以來延續的下降趨勢。

7 月指數下降主要是因工業指標自 6.9 下降至 5.8，因管理階層對產量預期、目前整體預約訂單以及完成品庫存的水準更加悲觀。

調查顯示，歐盟和美國間的貿易緊張情緒確實對企業產生衝擊，「管理階層對過去產量的評估有所改善，但他們對出口訂單的預期則惡化了。」

占歐元區 GDP 超過 2/3 的服務業信心則見上升，7 月份自前月的 14.4 上升至 15.3，但消費者信心指數持平在 -0.6 點，仍高於長期平均的 -12.2 點。

零售業信心急遽下降，自 0.7 下降至 -0.1，因企業管理階層擔心業務狀況以及庫存量的適足率。

未來 12 個月的消費通膨預計上升至 18.0，接近長期平均的 18.6。7 月份工業銷售物價自前月的 10.1 下降至 9.7。