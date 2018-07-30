〈美中貿易再戰〉又添亂 蘋果3產品恐加稅10% 台3家代工廠營運有壓

蘋果產品如 Apple Watch、AirPods 耳機和 HomePod 音箱，恐將列入美中貿易佔中課徵 10% 關稅的清單中。法人指出，台廠供應鏈如廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 及英業達 (2356-TW) 恐間接受到衝擊，但實際結果還是得待 8/20 美國公聽會確認。

外媒 Financial Times 指出，蘋果相關產品的競品如亞馬遜 Amazon 的 Echo 智能音箱、Google Home 及 Sonos，或者 Fitbit 的智慧手錶估計將同步受到影響。

美國消費技術協會 (Consumer Technology Association) 指出，根據美國總統川普的最新計劃，智慧手錶、智能音箱等所屬進口料號的產品將被加徵 10% 的關稅，這些進口料號可能包括所有讓用戶接入互聯網並產生互動的任何產品。

蘋果相關產品在台供應鏈如廣達、仁寶及英業達日前皆表示，不對單一客戶進行評論，由於美國尚未公布最新進口課稅料號清單，最終結果仍須待 8/20 公聽會確認最後課稅清單，才有辦法針對下一步因應之策進行討論。

業界擔憂，若美國真的對蘋果相關產品加徵關稅，最後如果轉嫁到消費者身上，可能減緩消費市場需求，降低下半年消費動能。