全球股市反彈 亞股周線全面收紅 外資上周最挺台股

隨著原物料價格走跌，股市上周出現反彈，亞股也不例外，其中外資買超遍及台灣、南韓、印度、泰國、印尼和菲律賓等 6 個市場，這是外資近 6 個月來，首次同時買超 6 個以上亞洲股市，而受惠外資買超，亞股上周周線全面收紅，台股則獲外資買超 3.52 億美元，居外資買超各地區之冠。

觀察 7 月外資動向，對亞股態度呈現先賣後買，擺脫 2 月以來大幅賣超的窘境，7 月整體呈現小幅進出，其中以買超印度 1.44 億美元最多，南韓以 1.40 億美元居次；賣超則集中在馬來西亞和泰國。若以漲幅來看，印度和台股最爭氣，累計漲幅分別來到 9.63% 和 4.07%。

台股部分，摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒表示，進入科技產業旺季、外資欲回補上半年賣超缺口等因素激勵下，7 月以來外資明顯大舉回補台灣股市，且隨著外資持續回流，加上美歐貿易戰問題暫時告歇等利多，配合上市櫃公司第 2 季財報業績可望優於第 1 季，也有助支撐台股盤勢震盪趨堅。

不過，葉鴻儒提醒，蘋果將於 8 月 1 日公布最新財報，將影響蘋概股後市；此外，美國貿易戰爭風險並未完全解除，特別是下周美國貿易代表署將舉行公聽會，說明美國對於中國課徵第二批 160 億美元中國商品關稅何時實施，由於第二批貨物關稅主要針對「中國製造 2025」的相關產業，投資人應持續關注相關訊息與發展。