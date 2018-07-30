莫比爾斯：新興市場股市還會再跌一段 特別是中國

有「新興市場教父」之稱，Mobius Capital Partners. 共同創辦人 Mark Mobius 週一表示，新興市場股市距離底部仍有一段距離，尤其是中國。不過他認為，雖然新興市場短期內將遇到拋售，但持續下探之後仍會迎來復甦。

Mobius 在香港接受《彭博》電視訪問時表示，「我們一直預期會跌 30%，而現在新興市場下挫 20% 左右，取決於你看那個指數。」

Mobius 指出，中國股市近來面臨多重利空，包括債務、科技股的影響以及與美國持續的貿易等等。

中國股市仍在下挫 (圖表取自彭博)

MSCI 新興市場指數在今年 1 月來到 10 年高點，之後下挫 14%，新興市場股票和債券基金自 5 月初以來就出現大量資金外流，部分原因在於川普對中國威脅實施貿易戰。

Mobius 說，新興市場短期內預計仍將疲軟，但拋售正帶來機遇。例如阿根廷及土耳其因為超賣，股票價格已經非常便宜。

Mobius 在 1 月傳出「退休」，他手上的 Franklin Templeton 旗艦基金，在 2015 年已改由他的得意門生 Carlos Hardenberg 操盤。但幾週之後，Mobius 在歐洲創立了新的基金公司，也震撼了業界。

現已 82 歲的 Mobius 說，他並不想退休，先前的退休是只針對公司，而不是他的職業生涯。

Mobius 表示，他正在關注人民幣，而北京很可能在美中貿易戰中，使用貨幣做為武器。Mobius 指出，考慮到中國的就業，很多人是在出口行業工作，那麼官方會希望貨幣具有競爭力，自然不想要貨幣表現過強。

Mobius 認為，「一帶一路」是中國維持經濟引擎運行的方式，這意味著中國可在沒有美國幫助的情況下，輸出大量知識、技術與設備。