歐股盤前─央行週來了 指數期貨走低 歐洲Stoxx 50期指下跌0.09%

美、英、日 3 大央行本週都將開會，引發投資人關注；今 (30) 日歐股盤前，指數期貨走低，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度下跌 0.09%。

台北時間週一下午 2 點 28 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.09%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.19%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.16%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.09%。

歐洲產業消息方面，法國電力公司 (EDF)、法國藥廠 Sanofi，以及荷蘭酒商海尼根 (Heineken)，週一都將公布財報。

聯準會 (Fed) 預計於台北時間週四清晨發布聲明，市場預期，Fed 將表達對美國經濟走強的看法，並可能暗示 9 月持續升息。

日銀料將按兵不動，但其對寬鬆政策的看法，仍備受矚目；此外，英國央行極可能宣布升息 1 碼，使基準利率增至 0.75%。

美國第 2 季國內生產毛額 (GDP) 達 4.1%，創近 4 年最大增幅，但上週五美股仍收低。

上週五，那斯達克指數收跌 1.5%，道瓊和標普 500 指數分別收跌 0.3% 及 0.7%；但就週線來看，道瓊指數漲 1.6%，標普 500 指數漲 0.6%，那斯達克指數跌 1.1%。