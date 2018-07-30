滑世代上網買保險蔚為風潮 金牛座最愛網投利變型年金險

滑世代喜好行動消費及理財，上網買保險蔚為風潮。中國人壽 (2823-TW) 分析大數據發現，星期一是一週當中的投保高峰期，上午 8 點到 12 點則是一天當中的熱門時段；最愛上網投保利率變動型年金保險是金牛座。此外，近 7 成保戶希望透過規律方式累積資產，在投保時會向中壽申請定期彈性繳保險費。

滑世代從購物、訂票、繳費到投保，只要一支手機，都能在線上一滑搞定，因此，看好滑世代上網買保險的趨勢，中國人壽推出二張網路投保的利率變動型年金保險，一張可以以信用卡繳費，一張可使用線上轉帳繳費，助滑世代用手機就能進行資產配置。

有別於電子商務銷售熱門時段在晚上，網路投保反而集中在上午 8 到 12 點，中國人壽資深協理許鴻儒表示，民眾在上網投保前，通常會多方比較、審慎評估後才會做決定，鮮少衝動消費，從行為結果分析發現，民眾會在週末或前一天晚上做足功課，到了週一早上在精神最好的狀態下付諸行動。

在星座分析中，最愛上網買保單的就屬金牛座，理財風格踏實不躁進，利率變動型年金保險擁有「穩健累積資產」的特性，正符合他們的喜好與需求；而射手男喜好自由、不受拘束，不喜歡繁瑣的程序，投保越簡便越好，選擇以信用卡繳費的利變型年金險，從填寫資料、繳費到投保完成，在線上就可一指搞定，是受射手男青睞的主因。天秤女在財務規劃上也屬保守穩健，通常會先擬定計畫，按步就班，照表操課，因此他們在選擇投保後，也有相當高的比例申請定期彈性繳保險費，讓資產累積更有規律。

二張商品首期保險費最低只要新台幣 1 萬元起，民眾在第一次購買後，可隨時不定期彈性繳交保險費，其中「中國人壽 e 卡得利利率變動型年金保險 (甲型)」接受 30 家以上銀行發行之信用卡繳費，首期保險費 1 萬元起，最高更可達 100 萬元，深受無論小資族還是「百萬刷手」都很青睞。

而「中國人壽 e 鑫 e 億利率變動型年金保險」可定期彈性繳交保險費，且累積已繳保險費低於 10 萬元 (含) 的部分，附加費用率為 1.5%，若累積已繳保險費超過 10 萬元的部份，可享附加費用率 1.2%。二張商品透過宣告利率穩健累積年金保單價值準備金；年金給付時，還可依個人需求選擇一次給付或分期給付，助民眾隨心訂製個人化資產配置方案達成目標。