全球人壽資產破兆元 強化商品策略 著重兩大核心主軸

全球人壽資產破兆元，為第八家資產破兆元保險公司、更是第二家未上市櫃即破兆元的保險公司，為了趁勝追擊，全球人壽強化商品策略以保障型商品及投資型商品為兩大核心主軸，一舉推出 6 大新商品，有 4 張著重於身故保障、2 張著重於退休保障，並預告今年還會再推出醫療險及投資型新商品。

目前總資產超過 1 兆元的保險公司包含：國泰人壽、南山人壽、富邦人壽、新光人壽、台灣人壽、中國人壽、三商美邦人壽，以及今年 3 月底剛突破兆元的全球人壽，全球人壽表示，該公司目前總資產規模達 1 兆 227 億元，為第八家資產破兆元保險公司、更是第二家未上市櫃即破兆元的保險公司。

全球人壽表示，台灣的人壽保險及年金險投保率突破 240%，但壽險平均保額偏低，加上台灣已邁入高齡社會，金管會鼓勵壽險公司銷售各類型保障型商品，也在今年初調高特定保障型商品責任準備金利率，帶動壽險業今年加大發行保障型商品力道。

另一方面，投資型商品因兼具保障效果及參與資本市場的機會，在低利率時代也越來越受市場青睞。全球人壽響應金管會政策及市場需求，商品策略將以強化保障型商品及投資型商品為兩大核心主軸。

全球人壽商品部助理副總經理鄭中安表示，由於台灣社會早期避諱談身後事，以致身故保障商品推行不易，也導致目前國人平均保額不足，不過近年因觀念改變，民眾對於單純的身故保障型商品的接受度也越來越高，因此，希望能回歸保險保障本質，首要在於幫助民眾進行各項保障的建構，以近期全球人壽推出的 6 大新商品來說，就有 4 張著重於身故保障。

失能扶助險及醫療險也是全球人壽持續推廣的保障型商品，鄭中安指出，其實失能扶助險不只有銀髮族需要，年輕族群也有面臨長期照護的需求，比如車禍或是癱瘓等意外或疾病也會產生照護需求。倘若希望以相對便宜的保費建構基本的終身保障，可選擇投保小額終身壽險，全球人壽是國內首家推出減額定期壽險加失能扶助二合一創新保單的壽險公司。

鄭中安表示，想及早開始累積資產的民眾，則可以透過雙幣別終身壽險進行規劃；若民眾手上有美元資金部位，也可考慮美元終身壽險來做多元幣別的資產配置規劃。



此外，全球人壽也持續推廣退休保障商品因應高齡社會趨勢。鄭中安進一步建議屆齡退休的民眾，應在原有的退休金準備基礎上，再進一步加碼，可選擇專為退休規劃設計的利率變動型還本終身保險。此類商品提供美元及台幣二種幣別選擇，讓退休金配置更具多元，商品的利變機制可靈活反應市場利率，有機會享有更高回饋金，加速資產累積。

展望未來，因應國人高齡化及壽險市場趨勢，全球人壽將致力於透過保險協助國人達到滿足壽險保障、經濟安全與醫療照護之需求，並配合主管機關積極推廣如微型保險、小額終老保險等政策性商品。